Bolsas da Ásia fecham em queda, em quadro de cautela com China e aperto monetário por BCs

18/08/2023 | 07:14



Os mercados acionários da Ásia exibiram quadro negativo, nesta sexta-feira, 18. Preocupações com a China estiveram em foco, em meio a novos temores sobre o setor imobiliário do país. Além disso, a perspectiva de política monetária mais apertada pelo mundo para conter a inflação também estava presente.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 1,00%, em 3.131,95 pontos, na mínima do dia, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,72%, a 1.950,26 pontos. Quase todos os setores terminaram no vermelho em Xangai, com o índice local recuando 1,8% na semana. Preocupações com o fato de que a China Evergrande entrou com pedido de falência (capítulo 15) nos EUA pesaram. Papéis ligados ao consumo e de fabricantes de softwares lideraram as perdas.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,55%, a 31.450,76 pontos. Ações de varejo e de farmacêuticas estiveram entre as baixas, com preocupações sobre o aperto monetário por bancos centrais e seu impacto na economia. Zensho Holdings caiu 4,3% e Daiichi Sankyo, 2,0%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 2,05%, a 17.950,85 pontos. Temores com a China após a notícia sobre a Evergrande estiveram em foco. Ações ligadas ao setor imobiliário caíram em Hong Kong, com Longfor Group Holdings em baixa de 3,8%. Papéis de tecnologia também estiveram entre as quedas. Xpeng recuou 6,6% e Alibaba Group Holding, 3,4%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,61% em Seul, a 2.504,50 pontos. Trata-se da sexta queda diária consecutiva da bolsa sul-coreana, a sequência mais longa de baixas nesse mercado desde junho de 2022, segundo o FactSet. Analistas do IG, Yeap Jun Rong afirmou que a perspectiva de postura hawkish na política monetária continua a pesar, após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) da quarta-feira. LS Corp. Recuou 7,55% e Posco International, 6,5%.

Em Taiwan, o índice Taiex registrou queda de 0,82%, a 16.381,31 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou praticamente estável, em alta de 0,03%, em 7.148,10 pontos. A bolsa australiana teve sua maior queda semanal desde o início de setembro, de 2,6%. Entre ações em foco hoje, os setores financeiro, de telecomunicações e papéis ligados ao consumo e à energia estiveram entre as baixas. *Com informações da Dow Jones Newswires.