Carlos Alcaraz garante vaga nas quartas de final de Cincinnati; Marcelo Melo vence nas duplas

17/08/2023 | 23:55



O espanhol Carlos Alcaraz está nas quartas de final do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao derrotar, nesta quinta-feira, o americano Tommy Paul. I número 1 do ranking mundial teve de suar por 3h09 para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (0/7) e 6/3.

O próximo adversário de Alcaraz será o australiano Max Purcell, 70º do mundo, que eliminou o experiente suíço Stan Wawrinka em 2 sets: 6/4 e 6/2.

Na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev derrotaram o polonês Hubert Hurkacz e o croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h10.

Na próxima rodada, valendo lugar na semifinal, os adversários serão o croata Ivan Dodig - que já foi parceiro de Melo - e o americano Austin Krajicek - cabeças de chave 2 do torneio.

"Jogamos muito bem hoje. Muito feliz com a maneira como jogamos. Tivemos de entrar e sair da quadra três vezes por causa da chuva. E conseguimos manter o ritmo de jogo mesmo com as interrupções. Acho que foi mais uma bela partida. Tanto eu como o Sascha jogamos bem, conseguimos complementar bem. E agora é buscar manter isso amanhã (sexta)", disse Marcelo.