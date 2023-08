Lauro promove almoço em Diadema

Da Redação



18/08/2023 | 07:00



No começo do mês, os vereadores de Diadema decidiram aprovar as contas de 2019 da Prefeitura, o penúltimo ano de gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV), contrariando o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que recomendava pela rejeição do balancete. Lauro, surpreso, decidiu retribuir e chamou todos os parlamentares para um almoço. Fazia tempo que Lauro não se movimentava tão profundamente politicamente – desde o fim do mandato, o ex-prefeito mudou-se para o Guarujá e esporadicamente aparece no município que administrou por oito anos. A maioria aceitou o convite de Lauro – um dos que não compareceram foi Márcio Júnior (Podemos), filho do ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), antigo aliado e hoje desafeto de Lauro.

Conta na mesa

Outro episódio curioso do almoço foi o fato de alguns vereadores tentarem pagar a conta – um deles foi Zé do Bloco (Cidadania). Vários parlamentares, em especial os que integraram a base de sustentação do ex-prefeito Lauro Michels (PV), reclamam bastante reservadamente do tratamento dado pelo verde ao longo do mandato e querem evitar qualquer relação com o ex-chefe do Executivo. Mas Lauro fez questão de acertar as contas com o restaurante.

Destituição à vista

Apesar de a direção municipal assegurar que a pré-candidatura à Prefeitura de São Bernardo do empresário Jefferson Magno (PDT) está consolidada, na cúpula nacional tem ganhado força movimentação para mudança do comando do partido na cidade. Jefferson seria destituído para dar lugar a Haroldo Rocha, atual assessor do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), hoje pré-candidato petista ao Paço. Haroldo também assessorou o ex-vice-prefeito Frank Aguiar e o ex-vereador Rafael Demarchi (União Brasil).

Pé quente

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), são-paulino fanático, esteve na noite de quarta-feira no Estádio do Morumbi e acompanhou de perto a classificação de seu time para a final da Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Corinthians na semifinal.

Kiko no MDB – 1

Ex-prefeito de Ribeirão Pires e atual secretário de Administração de São Bernardo, Adler Kiko Teixeira assumiu o comando do MDB de Ribeirão. A nova executiva da legenda foi publicada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na segunda-feira. Kiko foi prefeito de Ribeirão pelo PSDB e seguiu na legenda mesmo depois de não conquistar a reeleição, em 2020. Porém, desde a oficialização da federação entre PSDB e Cidadania, um impasse político pairava no ar em Ribeirão. Isso porque, na cidade, PSDB e Cidadania não caminham juntos, Enquanto Kiko e seus aliados costuram candidatura à Prefeitura no ano que vem, no Cidadania o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon é pré-candidato. Roncon foi vice de Kiko, mas os dois romperam ainda na eleição de 2020.

Kiko no MDB – 2

O movimento de Kiko de ida ao MDB reforça o plano dele em voltar a concorrer à Prefeitura no ano que vem – e enfrentar Roncon nas urnas. Outro pré-candidato natural é o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). O novo diretório do MDB tem Kiko como presidente, sua mulher, Flávia Dotto, como vice, e outros ex-integrantes do primeiro escalão do Paço – como a ex-secretária de Assuntos Jurídicos Liz Dotta e o ex-diretor de Comunicação Márcio Marques Ferreira.

Agenda

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o vereador Julinho Fuzari (PSC) participaram da inauguração da nova sede do diretório estadual do Progressistas, em São Paulo. Foram prestigiar o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual da legenda e que tem ligação com São Bernardo.