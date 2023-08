O estudante. O esportista. Um menino em Santo André. Um especial torcedor do Ramalhão.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/08/2023 | 07:45



E “No Mundo do Turcão” há espaço para os seus retratos familiares e dos amigos que vai granjeando. Hoje repetimos uma foto do Turcão estudante, aluno do Grupo Escolar José Augusto de Azevedo Antunes, ao tempo em que a escola funcionava no prédio hoje ocupado pelo Museu Dr. Octaviano Gaiarsa.

A segunda imagem é a de uma excursão do Santo André por este Brasil afora. Esportista, amigo dos jornalistas e radialistas, Turcão, sempre que podia, acompanhava os jogos do EC Santo André. Nesta foto ele está no Recife, ao lado de nomes como o do saudoso jornalista Jurandir Martins, que fez história na Rádio Diário do Grande ABC.

Do Mundo do Turcão há outras preciosidades que a gente vai dividindo com você, leitor.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: No Mundo do Turcão

DOIS MOMENTOS. Em 1954, aos 11 anos, Turcão no grupo escolar; em 1984, no Recife, acompanhando o Ramalhão em mais uma partida pela Copa do Brasil: ao centro, sentado, Turcão; à direita, em pé, Jurandir Martins

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 18 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8468

INDÚSTRIA – Fora das linhas de produção desde 1986, o Fusca seria relançado pela Volkswagen, numa ação que teve à frente o presidente da República, Itamar Franco.

Escrevia Percy Faro, editor de Automobilismo: “Novo Fusca chega com poucas inovações. Carro ganha catalisador para controlar emissão de gases poluentes, bancos mais altos e motor 1.6. Inicialmente será apenas a álcool”.

Na capa do Diário, o presidente da VW, Carlos Barone, no novo Fusca, fotografado por Renato Rodrigues.

CULTURA & LAZER – Juca Chaves lançava seu “Fusca” na região, com o show “Vergonha”, em cinco apresentações no Teatro Municipal de Santo André.

Crédito da foto 3 – Banco de Dados/Wilson Magão

JUCA. “Ah se meu Fusca falasse”: entrevista a Paulo Carneiro

ESPORTES – Primeiro de Maio comemorava naquele mês de agosto 80 anos como o terceiro mais antigo clube do Grande ABC.

“Operários fundaram o clube, daí a homenagem ao Dia do Trabalho e a mascote-símbolo ser a formiga” (Lino Vezzá, presidente do Primeiro de Maio).

“Este é o meu 11º livro, mas o primeiro em que uso computador” (este repórter, em entrevista à repórter Melina Dias, falando da elaboração do livro do Primeiro de Maio que seria lançado em 1997, os “Flechas Verdes”).

Crédito da foto 4 – Banco de Dados/Roberto Rodrigues

MEMORIALISTA. Nicolau de Gennaro na capa do Diário: um dos mais antigos sócios do Primeiro de Maio e seu historiado.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Aniversário de São Bernardo.

Indústrias se foram, vieram shoppings e supermercados.

E agora?

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 18 DE AGOSTO DE...

1911 - Instalado o Distrito de Paz de Santo André.

1913 - Fundado o Primeiro de Maio FC. São 110 anos de história dos eternos “Flechas Verdes”.

1953 – Padre Fiorente Elena e Fábrica de Móveis São Bernardo iniciavam festejos em louvor a São Bernardo de Claraval no oitavo centenário da morte do santo. Houve queima de fogos e leilão.

Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo.

1968 - São Bernardo inaugurava pista de aeromodelismo no bairro Nova Petrópolis.

HOJE

Dia da Libertação Humana

Dia do Estagiário

Dia da Revolução Cultural

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cajuru e Guarani D’Oeste.

Pelo Brasil: Bom Jardim de Goiás (GO), Caririaçu (Ceará), Cruz Alta e Tenente Portela (Rio Grande do Sul), Itaguatins (Tocantins), Nova Santa Helena (Mato Grosso) e Porto Firme (Minas Gerais).

Santa Helena

18 de agosto

Viveu entre a Asia Menor e a Palestina. Participou das escavações do túmulo de Cristo. Foi a responsável pela chamada “reinvenção” (o reencontro da cruz), no ano 326.

Acervo: Museu do Vaticano