Obituário - 18 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Lúcia Belli Monteiro, 97. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wilma Avino Faccin, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 12. Memorial Planalto.

Gezira Santos Feliciano, 89. Natural do Além Paraíba (MG). Residia no Centro de Santo André. Professora. Dia 12, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Rosa da Conceição Paulino, 86. Natural de Macaúbas (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Alice da Silva Cruz, 85. Natural de São José de Mipibu (RN). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Pereira da Silva, 83. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Cassimiro de Oliveira, 83. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 12, em Diadema. Memorial de Suzano (SP).

Antônia Rosa Sanches, 81. Natural do Estado do Paraná. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Clotilde Caléfe Beneducci, 79. Natural de Tietê (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Silvia Barbosa Xavier, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida de Carvalho, 73. Natural de Arantina (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

João César de Sá Dantas, 71. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Carlos Zambelli, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Severino Luiz da Silva, 68. Natural de João Alfredo (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Queila Alvarenga Neves, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Psicóloga. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rodrigo Martin Vera, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Maria Ferreira do Santos, 84. Natural de Virgem da Lapa (MG). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Guiomar Pereira, 84. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Guacuri. Dia 12. Vale da Paz.

Luzinete Paulo da Silva, 72. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Memorial Metropolitano de Piracicaba (SP).

Maria Rosa Ferreira, 66. Natural de Belo Oriente (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria dos Anjos Ribeiro de Moraes, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Luiz Tomaz da Silva, 54. Natural de Tianguá (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

MAUÁ

André Novoa Felix, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Comprador. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.