Novo centro logístico da MBigucci é inaugurado em Santo André

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



17/08/2023 | 14:26



Está inaugurado o novo centro logístico que a MBigucci – empresa do segmento da construção civil da região – em Santo André, na Avenida dos Estados, 7.328, no Parque Central. A primeira etapa do MBigucci Business Park Santo André conta com nove módulos – já 100% locados – em 16 mil m², que fazem parte da gigante área do projeto, com 110 mil m², o que equivale a 15 campos de futebol.

A cerimônia de entrega nesta quinta-feira (17) contou com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), do presidente da MBigucci, Milton Bigucci, e do diretor técnico da empresa, Milton Bigucci Junior. São Bernardo e São Caetano enviaram representantes ao evento. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou ofício parabenizando.

“Estivemos aqui no terreno pela primeira vez em um dia chuvoso, de máscara ainda, em 2020, e parecia um sonho. Cabe ao poder público agilizar esse empreendimento e conseguimos tirar do papel”, disse o prefeito Paulo Serra. “Temos de criar um ambiente que seja favorável à geração de emprego e renda em qualquer dos campos da atividade econômica, e não tenho nenhuma dúvida que a questão logística será um dos grandes eixos disto”, finaliza.

Entre os diferenciais do novo centro logístico, destaca-se: portaria blindada com segurança e monitoramento; sistema completo de CFTV (Circuito Fechado de TV) e de sprinklers (dispositivos anti-incêndio) J4 nos galpões; estacionamento de veículos, com 685 vagas; área de espera de carretas; bicicletário, com 260 espaços; restaurante; área administrativa; ambulatório; e auditório.

O local também tem um espaço específico para as caminhoneiras e cristais (mulheres dos caminhoneiros), com sala de descanso, banheiro com chuveiro, cozinha, TV, espaço mamãe e lounge. A estrutura é fruto da parceria da MBigucci com o Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz.

Quando estiver finalizado, o MBigucci Business Park Santo André terá 37 galpões modulares de 1.141m² a 2.831m² por módulo. Todos os módulos com pé direito de 12 m, equivalente a quatro andares de um prédio, e piso com resistência de 6 ton/m², o que compreende a 120 sacos de cimento, com investimento total chegando a R$ 300 milhões.

“Com o sucesso da primeira fase, já foi dada a ordem de serviço para a segunda, que começa oficialmente em 1° de setembro”, afirma o diretor técnico da MBigucci, Milton Bigucci Junior. No total, a primeira etapa da obra gerou 1.000 empregos diretos e, segundo previsão da empresa, quando estiver em pleno funcionamento, o centro logístico terá mais de 2.000 empregos gerados.

Este é o terceiro centro logístico da MBigucci na região, o primeiro foi entregue em 2012, em Diadema, e o segundo em 2017, em São Bernardo. Segundo Bigucci Junior, a quarta unidade já está a caminho, novamente no município andreense e na Avenida dos Estados, porém sem local exato revelado. O diretor destaca a localidade da cidade, que, segundo ele, está na rota do Porto de Santos, dos principais aeroportos e da Capital, o que seria ideal para as empresas que importam ou exportam.

SUSTENTABILIDADE

Outra novidade do MBigucci Business Park Santo André é a instalação de uma usina de energia solar nos telhados dos galpões, para geração de eletricidade sustentável. Com 1.5 megawatts (cerca de 2.000 placas), a instalação da BigTec, empresa do grupo MBigucci, vai abastecer as áreas do empreendimento, além de fortalecer a rede de distribuição, ajudando o município com o compartilhamento de energia para moradores.