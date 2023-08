Presos ladrões de ponto de ônibus em Mauá

Da Redação



17/08/2023 | 13:23



Patrulha ocorreu após denúncias frequentes de comércios e trabalhadores que aguardavam o transporte coletivo nos pontos de ônibus da Vila Emílio e Jardim Nóbrega-Mauá. Após flagrante de roubo às 5h da manhã de hoje (17), polícia iniciou perseguição dos motociclistas.

A fuga a pé começou quando os assaltantes perceberam a presença dos policiais militares da Terceira Companhia do Trigésimo Batalhão Metropolitano na Rua Inácio José de Moraes, mas foram detidos na rua de cima do incidente. Durante a perseguição, um carro da PM colidiu com um muro.

Os agentes recuperaram os pertences das vítimas, que incluiam bolsas e celulares na posse dos dois criminosos que foram detidos.