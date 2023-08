Varella tem lesão diagnosticada no joelho direito, mas Flamengo descarta cirurgia

17/08/2023 | 14:18



O lateral-direito Varella foi escalado por Jorge Sampaoli diante do Grêmio por necessidade, mesmo tendo trocado socos com Gerson na véspera do jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. O uruguaio acabou substituído no primeiro tempo por dores no joelho e exames nesta quinta-feira detectaram uma lesão sem necessidade de cirurgia.

"O atleta Varela passou por exames que diagnosticaram uma lesão do ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O tratamento é conservador, através de fisioterapia", anunciou o Flamengo nesta quinta-feira.

O clube não estipulou um tempo de recuperação, mas o jogador está fora das próximas rodadas do Brasileirão. Wesley, suspenso contra os gaúchos, é o titular da posição, o que ameniza a preocupação dos cariocas. Ocorre que Matheuzinho, de volta na vaga de Varella após seis meses tratando de grave lesão na perna esquerda, ainda carece de ritmo de jogo.

Além do lateral, o Flamengo não vem contando com o zagueiro David Luiz, desfalque nos dois últimos jogos por causa de um desconforto no adutor da coxa esquerda. A dupla é problema para o jogo de domingo, em visita ao Coritiba, no Couto Pereira.

O Flamengo, porém, pode ter novidades na escalação. Luiz Araújo, que atuou bem nas duas últimas partidas, vem ganhando pontos com Sampaoli, que pode escalá-lo desde o início. O atacante sofreu o pênalti no empate com o São Paulo, por 1 a 1, e melhorou muito o rendimento contra o Grêmio ao entrar na vaga de Gabigol.