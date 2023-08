Selena Gomez faz post e promete lançamento de música para o fim do mês

17/08/2023 | 14:10



Gostinho de quero mais! Selena Gomez usou seu perfil no Twitter na tarde desta quinta-feira, dia 17, para divulgar o pre-save de uma música que, segundo ela, foi escrita um tempo atrás, mas ainda não havia sido lançada.

Ainda de acordo com a ex de Justin Bieber, o single estará disponível nas plataformas digitais apenas no dia 25 de agosto.

A artista ainda explicou que decidiu fazer o lançamento depois que os fãs começaram a pedir novas músicas, e, já que ela ainda não finalizou seu álbum, intitulado SG3, achou uma boa ideia dar esse presente a seus admiradores:

Vocês estão pedindo músicas novas há algum tempo. Como ainda não terminei o SG3, queria lançar uma música divertida que escrevi há algum tempo e que é perfeita para o fim do verão.