Taylor Swift teria recusado fazer show do intervalo no Super Bowl

17/08/2023 | 14:10



Não vem aí! A queridinha do momento dos norte americanos, Taylor Swift teria recusado participar de um dos maiores eventos dos Estados Unidos. De acordo com o Hits Daily Double, a loirinha não quis participar do show feito durante o intervalo do Super Bowl LVIII, que vai rolar em 11 de fevereiro de 2024.

A final do campeonato de futebol americano agita não só os torcedores dos times, mas também milhões de telespectadores que aguardam ansiosamente para ver o show no intervalo. Além disso, este é um dos eventos principais para os artistas, que querem tocar nos estádios, mas segundo o site, um dos motivos que levou Taylor a não aceitar tocar em Las Vegas, foi o valor do cachê.

O problema é que em algumas apresentações os artistas convidados têm que pagar do próprio bolso. Em 2022, por exemplo, o rapper Dr. Dre bancou o show que tinha como tema uma homenagem ao gênero musical e contou com Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e mais.

Swift não foi a primeira negar o convite, Jay-Z também deixou o evento passar em 2018. Atualmente sua empresa, a Roc Nation, organiza a apresentação e por isso ele é um dos cotados para entra no lugar da dona do hit Blank Space. A possibilidade deixou os fãs da família do rapper animados já que com isso poderia rolar uma participação de Beyoncé no show, junto com Blue Ivy.