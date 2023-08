Kiko assume MDB de Ribeirão, em movimento que sinaliza candidatura

Raphael Rocha



17/08/2023 | 14:07



Ex-prefeito de Ribeirão Pires e atual secretário de Administração de São Bernardo, Adler Kiko Teixeira assumiu o comando do MDB de Ribeirão. A nova executiva da legenda foi publicada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na segunda-feira (14).

Kiko foi prefeito de Ribeirão pelo PSDB e seguiu na legenda mesmo depois de não conquistar a reeleição, em 2020 - em 2021, assumiu função no primeiro escalão da gestão de Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo. Porém, desde a oficialização da Federação entre PSDB e Cidadania, um impasse político pairava no ar em Ribeirão.

Isso porque, em Ribeirão, PSDB e Cidadania não caminham juntos, Enquanto Kiko e seus aliados costuram candidatura à Prefeitura no ano que vem, no Cidadania o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon também é pré-candidato. Roncon foi vice de Kiko, mas os dois romperam ainda na eleição de 2020.

O movimento de Kiko de ida ao MDB reforça o plano dele em voltar a concorrer à Prefeitura no ano que vem - e enfrentar Roncon nas urnas. Outro pré-candidato natural é o prefeito de Ribeirão, Guto Volpi (PL).

O novo diretório do MDB tem Kiko como presidente, sua mulher, Flávia Dotto, como vice, e outros ex-integrantes do primeiro escalão do Paço - como a ex-secretária de Assuntos Jurídicos Liz Dotta e o ex-diretor de Comunicação Márcio Marques Ferreira.

O Diário entrou em contato com Kiko e aguarda posicionamento do ex-prefeito a respeito da mudança partidária. No sistema do TSE, Kiko também aparece como presidente do diretório do PSDB municipal.