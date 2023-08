Criminosos usam CPFs vazados em novo golpe por SMS

Da Redação

A utilização do CPF verdadeiro da vítima em golpes não é algo novo, mas é a primeira vez que essa tática é vista pelos pesquisadores da Kaspersky em fraudes por SMS.

O golpe é iniciado com mensagens maliciosas enviadas por um número curto, chamados shorts-code. No caso dos com 0800, o criminoso pede para a vítima entrar em contato por ligação com o suposto número fornecido para confirmar a conta e agência, para roubá-la.

Nessas situações, é comum o golpista questionar se o correntista tem alguma autenticação temporária ativada. Caso afirmativo, será solicitado o código de ativação para que os criminosos possam concretizar o golpe.

A conversa ainda se prolonga mais um pouco, pois a mensagem de SMS falsa avisa sobre uma suposta penhora ou até transação não autorizada. O criminoso se aproveita disso para informar a vítima que irá cancelar os cartões da conta e pede o número do cartão de crédito.

Na simulação feita na investigação da Kaspersky, o falso atendente ainda insistiu para o analista informar o endereço para retirada do cartão “cancelado”, já que o número do cartão não foi informado.

“Como esses números são ferramentas legítimas de comunicação, o conhecimento sobre o golpe é a melhor prevenção”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

“Os golpes se inovam diariamente e esse é um exemplo claro: o uso do CPF da vítima é para dar credibilidade à mensagem e fazê-la acreditar. Os números 0800 e short-code são canais usados exclusivamente por empresas como bancos, operadoras e grandes lojas, o que confirma como as fraudes estão refinadas e não podemos acreditar em tudo que recebemos. Precisamos criar o hábito de checar as informações antes de oferecer nossos dados”, diz o especialista.

