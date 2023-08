Red Hat: Estado de São Paulo amplia opções de serviços digitais ao cidadão

Da Redação

Do 33Giga



17/08/2023 | 13:55



A nova etapa da parceria entre Red Hat, empresa de soluções open source, e a Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo (SGGD) consolidou o domínio Provedor de Identidade do Estado de São Paulo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O sistema que centraliza a gestão de acesso aos serviços digitais do estado, que permite oferecer serviços mais personalizados aos seus cidadãos, adaptando a sua experiência às suas necessidades e preferências.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O projeto utiliza o que há de mais moderno para arquitetura e otimização de plataformas digitais, incorporando algumas das soluções líderes de mercado. Entre os destaques:

OpenShift dedicated e o RHSSO;

Red Hat Openshift Container Platform, plataforma unificada para se construir, modernizar e disponibilizar aplicações em larga escala;

Red Hat Single Sign On, componente fundamental de segurança que garante o acesso seguro junto ao GOVBR.

Com isso, o Governo de São Paulo passa a contar com uma plataforma robusta, ágil e resiliente para desenvolver seus planos de transformação digital.

Em conjunto com esta iniciativa, o Estado de São Paulo se destaca em aprimorar a relação do cidadão com os serviços digitais oferecidos. Um exemplo é o GOVBR, plataforma de acesso único – integrada ao IDP.SP.GOV.BR, que busca elevar a segurança, autenticidade e confiabilidade dos serviços públicos digitais.

Através de selos de níveis ouro, prata e bronze, o GOVBR garante proteção aos dados dos cidadãos, possibilitando diversas opções de acesso, incluindo internet banking, certificado digital e QRCode de aplicativo.

Essa iniciativa é um sucesso, pois mais de 149 milhões de brasileiros confiam no login único GOVBR como fonte confiável de autenticação. É relevante notar que somente o estado de São Paulo é responsável por 30% dos cidadãos registrados na base de dados nacional do login único do GOVBR.

Assim, com a combinação dos avanços tecnológicos e as medidas de segurança implementadas pelo GOVBR, o Estado de São Paulo está na vanguarda da transformação digital dos serviços públicos.

A parceria estratégica entre o setor privado, representado pela Red Hat, e o setor público, representado pelo GOVBR, mostra-se essencial para preparar a sociedade para o futuro digital, proporcionando experiências mais seguras e eficientes para os cidadãos.

Essa convergência de tecnologia de ponta e compromisso com a segurança demonstra como a transformação digital pode aprimorar significativamente a relação dos cidadãos com o Estado, impulsionando a modernização e a eficiência dos serviços públicos em São Paulo.

Na avaliação de Pedro Ganem, Account Executive da Red Hat, responsável por essa parceria, “graças a essa parceria foi possível alinhar o melhor de nossos produtos e serviços com a infraestrutura tecnológica do Estado e, assim, conseguir alavancar a transformação digital do governo de São Paulo. Sabemos que isso é apenas o início, temos muito trabalho pela frente para trazer uma experiência cada vez melhor entre o cidadão e a gestão pública”, afirma.

Segundo Gilson Magalhães, Presidente da Red Hat Brasil e VP de contas Latam, a colaboração com o Estado de São Paulo promoverá agilidade, assertividade e segurança para cidadãos de todo o estado.

“A iniciativa é um passo importante para a Gestão Paulista revolucionar a oferta de serviços e procedimentos digitais. Por meio de uma plataforma única, ágil e robusta que cabe na palma da mão, o governo moderniza o atendimento ao cidadão e ao servidor público, de forma transparente, objetiva e resiliente”, explica.

No ano passado, o Brasil atingiu o pódio entre governos digitais, chegando à segunda colocação de país mais maduro no ambiente on-line, segundo o Banco Mundial. Agora, com o projeto Sou São Paulo, o Governo Paulista dá um passo importante para desburocratizar o funcionamento do estado e unificar a prestação pública em um único lugar, que cabe na palma da mão”, ressalta.

Segundo previsões da gestão paulista, a Estratégia de Governo Digital promete economizar mais de R$140 milhões dos cofres públicos, permitindo assim que por meio dessas medidas, o estado possa reorganizar seus investimentos e cada vez mais trabalhar em prol das necessidades dos seus contribuintes.

“Todos os dias perseguimos basicamente três objetivos, afinal, sem objetivos não existem resultados: combater a burocracia, melhorar a qualidade da administração pública e implementar a transformação digital. Tudo que fazemos tem que estar de alguma forma relacionado e aderir a esses objetivos”, conta Caio Paes de Andrade, Secretário de Gestão e Governo Digital.