Caixa paga R$ 190,8 bilhões em benefícios sociais no 1º semestre de 2023

16/08/2023 | 20:40



No primeiro semestre deste ano, a Caixa Econômica Federal (CEF) fez o pagamento de R$ 190,8 bilhões em benefícios sociais, de acordo com balanço do segundo trimestre divulgado pelo banco público nesta quarta-feira, 16.

O volume inclui todos os programas que são de responsabilidade do governo federal, com a distribuição a cargo da Caixa.

No Bolsa Família, foram R$ 78,2 bilhões em pagamentos, para 22,5 milhões de beneficiários. No abono salarial, foram R$ 18,2 bilhões, e no INSS, R$ 67,6 bilhões.

No trimestre, a Caixa firmou uma parceria com o ministério da Previdência Social para oferecer vantagens aos clientes que são aposentados e pensionistas do INSS. O pacote inclui descontos em farmácias, preços mais acessíveis em exames e benefícios em cartões.