Yago Dora cai nas quartas em Teahupoo e Chumbinho disputará título do Circuito Mundial de Surfe

16/08/2023 | 20:19



João Chianca, o Chumbinho, é mais um representante brasileiro no Finals do Circuito Mundial de Surfe. A classificação veio com a queda de Yago Dora nas quartas de final da etapa de Teahupoo, na qual ele havia dado adeus na repescagem. Filipe Toledo, o Filipinho, já estava na decisão de Lower Trestles, na Califórnia, em setembro.

Depois de ser eliminado na eliminatória pelo local Kauli Vaast, na terça-feira, Chumbinho corria o risco de queda com combinação de resultados. Uma delas era o título de Yago Dora. Mas o compatriota não se deu bem nas quartas de final.

Depois de passar bem pelas oitavas, Dora tinha o australiano Jack Robinson pela frente e não conseguiu se dar bem em Teahupoo, na Polinésia Francesa, onde ocorrerá as disputas olímpicas em 2024. Com derrota por 12.93 a 11.10, se despediu da temporada.

O confronto direto entre Gabriel Medina e o australiano John John Florence nas quartas também ajudou na classificação de Chumbinho, pois um deles não poderia ser vice do Dora. Medina passou pelo australiano, com 16.10 a 10.10, avançando às semifinais.