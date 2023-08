Adutora rompe e alaga ruas e avenida na zona sul de SP

16/08/2023 | 19:59



Uma adutora da Sabesp situada na esquina da rua Constantino de Souza com a avenida Jornalista Roberto Marinho, no Campo Belo, rompeu e alagou as vias da região, na tarde desta quarta-feira, 16.

Parte da água invadiu também a construção da Linha 17 do Monotrilho. As obras estão paradas desde a rescisão do contrato, em maio.

A Sabesp informou em nota que interrompeu o fluxo de água e "trabalha para o reparo da adutora". Segundo a empresa, o abastecimento da região não será comprometido. A companhia também pede desculpas pelos transtornos.

Consultada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo não havia se manifestado até a publicação deste texto.