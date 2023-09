O que fazer em Boston – 15 atrações e dicas imperdíveis

Há muito o que fazer em Boston, nos Estados Unidos. A capital do Massachusetts é limpa, organizada, histórica e repleta de jovens, uma vez que é vizinha de Cambridge, onde ficam algumas das melhores universidades do mundo, a exemplo de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Embora careça de pontos turísticos grandiosos, Boston tem o mérito de juntar atrações tradicionais ligadas ao período da Independência dos EUA a bairros descolados, passeios de barco, áreas verdes e uma moderna torre de observação, chamada View Boston.

De quebra, conta com excelentes restaurantes (sobretudo italianos e de frutos do mar) e uma vasta rede de hotéis, com boas ofertas mesmo nos melhores lugares para ficar (abaixo, darei todas as dicas).

Um monte de brasileiros já descobriu Boston, cuja região metropolitana abriga uma das maiores comunidades brazucas dos EUA. Agora é sua vez.

O que fazer em Boston

Paulo Basso Jr. Vista da região central a partir do parque Boston Common

Um roteiro em Boston deve incluir as atrações mais clássicas, como a Freedom Trail e visitas a universidades de Cambridge. Fazer um passeio de barco, seja para ver o skyline, seja para observar baleias, também é muito recomendado.

Os bairros de Back Bay e North End não podem ficar de fora da lista, mesmo porque é neles que estão os principais restaurantes da cidade. O melhor de tudo é que eles ficam agitados tanto de dia quanto à noite.

Para quem vai com crianças, há um ótimo museu de ciências e um aquário muito bacana. Isso sem contar as agradáveis áreas verdes, como o parque Boston Commons.

Independentemente do roteiro, veja quais são as principais atrações de Boston:

Freedom Trail Quincy Market Boston Common e Public Garden Museum of Science New England Aquarium North End Back Bay View Boston Fenway Park TD Garden Boston Harbor City Cruises Museum of Fine Arts Franklin Park Zoo Universidade de Harvard Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Vou detalhar cada uma dessas atrações, para que você identifique as que são mais atraentes de acordo com seu perfil e monte seu roteiro. Além disso, para ajudá-lo a planejar uma viagem para Boston, distribuí diversas dicas nos seguintes tópicos:

Onde fica Boston

15 atrações em Boston

Como economizar nos ingressos

Seguro viagem EUA

Chip viagem EUA

Roteiro de 3 dias em Boston

O que não fazer em Boston

Quando ir a Boston

Como chegar a Boston

Como ir do aeroporto para o centro de Boston

Transporte em Boston

Onde comer em Boston

Onde ficar em Boston

O que saber antes de ir para Boston

E aí, pronto para se divertir em Boston?

Onde fica Boston

Boston é a capital do Massachusetts, estado localizado no nordeste dos Estados Unidos, a pouco menos de quatro horas de trem desde Nova York.

Com população de 675 mil habitantes, a cidade é famosa por ser um grande centro educacional, uma vez que serve de base para quem estuda na vizinha Cambridge, onde ficam a Universidade de Harvard e o MIT.

15 atrações em Boston

Confira em detalhes como são os principais pontos turísticos de Boston.

1 – Freedom Trail

Paulo Basso Jr. Park Street Church, uma das atrações da Freedom Trail

A Freedom Trail é uma das principais atrações de Boston. Trata-se de um caminho histórico que, no total, tem 4 km e passa por 16 pontos relacionados à revolução e à independência dos EUA.

O melhor jeito de fazê-la é seguir para o Boston Common Visitors Center (139 Tremont St, Boston) e pegar um mapa gratuito. Eu recomendo trilhar o percurso a pé ou de bike desde o primeiro ponto, o parque Boston Common, até o décimo, o Faneuil Hall.

Em uma manhã ou tarde dá para fazer tudo tranquilamente, uma vez que as atrações são praticamente vizinhas. É possível, inclusive, entrar em alguns dos pontos turísticos.

Sugiro, neste caso, dedicar mais tempo ao Boston Common (darei mais detalhes sobre ele abaixo), ao Massachusetts State House (o capitólio do estado) e a igrejas como a King’s Chapel and Burying Ground.

Para os brasileiros, o tour é legal por conta da arquitetura e pela caminhada. A história, em si, pode ser um pouco desinteressante.

Por isso, aconselho seguir para os cinco últimos pontos apenas quem esteja muito dedicado a conhecer profundamente a criação dos EUA. Do contrário, deixe para visitá-los, se for o caso, em outras oportunidades, quando estiver nos arredores.

Pontos da Freedom Trail

As 16 paradas da Freedom Trail são:

Boston Common Massachusetts State House Park Street Church Granary Burying Ground King’s Chapel and Burying Ground Boston Latin School Site / Benjamin Franklin Statue Old Corner Bookstore Old South Meeting House Old State House Faneuil Hall Paul Revere House Old North Church Copp’s Hill Burying Ground USS Constitution Bunker Hill Monument USS Constitution Museum

2 – Quincy Market

Paulo Basso Jr. Quincy Market

Um dos grandes baratos de parar ou ao menos fazer um pitstop da Freedom Trail no Faneuil Hall é que, bem em frente a ele, fica o Quincy Market. Apesar de estar sempre cheio, o mercado é bem legal para beliscar ou mesmo fazer uma refeição, já que concentra restaurantes que vendem comidinhas do mundo inteiro.

Não deixe também de observar a arquitetura do mercado. Erguido em 1825, o prédio tem três andares com mais de 100 lojas e ofertas gastronômicas.

Dica: Pertinho do Faneuil Hall e do Quincy Market você encontra um bar enorme da Samuel Adam’s. A cervejaria de Boston é uma das mais famosas dos EUA. Vale a pena parar lá para provar os diversos tipos oferecidos, inclusive um exclusivo, cujo sabor remete a picles.

Endereço : 206 S Market St, Boston

: 206 S Market St, Boston Horário: De segunda a sábado, das 10h às 21h, e de domingo, das 12h às 18h.

3 – Boston Common e Public Garden

Paulo Basso Jr. Monumento no Public Garden

O Boston Common é um parque muito simpático situado no Centro de Boston. Nos meses mais quentes do ano, há sempre muita gente por lá caminhando, pedalando ou espalhada pelos gramados fazendo piqueniques.

Situada ao lado do Massachusetts State House, a área verde, estabelecida em 1634, é um dos parques urbanos mais antigos dos EUA.

O local conta com diversas atrações, como o Visitor Center, de onde parte a Freedom Trail, a Frog Pond, lagoa com patos e cisnes (que se transforma em rinque de patinação no inverno), o Boston Common Carousel, carrossel fofo construído em 1927, e um monumento dedicado a Martin Luther King Jr.

Ao lado do Boston Common, em direção ao bairro de Back Bay, está o Public Garden, que também é belíssimo. O local conta com um lago, onde dá para andar de pedalinho, e um monumento de patinhos chamado Make Way for Ducklings.

Horário: Diariamente, das 6h às 23h30.

4 – Museum of Science

Paulo Basso Jr. Museum of Science

O Museum of Science é uma das melhores atrações de Boston para quem viaja com crianças. Interativo e com diversas salas que remetem a história natural (com direito a réplica de dinossauro), desenvolvimento de átomos e espaço sideral, o local oferece experiências lúdicas.

Há até mesmo labirintos e playgrounds para as crianças se divertirem. Não é um museu tão vistoso quanto o American Museum of Natural History de Nova York, mas é bem legal, sobretudo para os pequenos.

Diversas tecnologias desenvolvidas nas universidades de Cambridge são expostas por lá. De quebra, o prédio tem uma bela arquitetura, projetando-se sobre o Rio Charles.

Endereço : Museum Of Science Driveway, Boston

: Museum Of Science Driveway, Boston Horário : De sábado a quinta, das 9h às 17h, e de sexta, das 9h às 21h.

: De sábado a quinta, das 9h às 17h, e de sexta, das 9h às 21h. Ingressos: Consulte informações e valores aqui. O Museum of Science faz parte do pacote Boston CityPASS, que garante descontos de até 45$ a quem visita diversas atrações de Boston.

5 – New England Aquarium

Paulo Basso Jr. Pinguins no New England Aquarium

Mais um ponto turístico de Boston para quem viaja com crianças, o New England Aquarium é surpreendente.

Um tanque central circular concentra centenas de peixes coloridos, raias e tartarugas (algumas delas gigantes), e conforme você caminha pela rampa, tem acesso a outros aquários, nos quais dá para ver corais, anêmonas, águas-vivas e muito mais.

Logo na entrada, dá para ver uma colônia de pinguins. Há também áreas com tubarões e leões-marinhos.

Endereço : 1 Central Wharf, Boston

: 1 Central Wharf, Boston Horário : Diariamente, das 9h às 18h.

: Diariamente, das 9h às 18h. Ingressos: Consulte informações e valores aqui. O New England Aquarium também faz parte do pacote Boston CityPASS, que garante descontos a quem visita diversas atrações de Boston.

6 – North End

Paulo Basso Jr. North End, o bairro italiano em Boston

Eu simplesmente adorei passear em North End, um dos bairros mais tradicionais de Boston. Desenvolvido por imigrantes italianos, o local promove toda a sorte de festas dedicadas ao país da bota.

De quebra, concentra atrações como a Paul Revere House (que faz parte da Freedom Trail) e a Old North Church, igreja construída em 1723 (tem que pagar para entrar nela e, por isso, pulei).

Minha sugestão é caminhar pela Hanover St curtindo a vibe e as diversas cantinas italianas, como Carmelina’s e Giacomo’s.

O bairro ainda conta com um pequeno restaurante de frutos do mar chamado Neptune Oyster, sempre com grandes filas na porta (é, de fato, muito bom), e uma esquina fofa na North St com a Prince St, que merece fotos. Lá, por sinal, tem outro restaurante italiano conceituado, o Mamma Maria.

7 – Back Bay

Paulo Basso Jr. Newbury St, em Back Bay

Back Bay, para mim, é o lugar mais divertido de Boston. Com estabelecimentos modernos funcionando em casinhas típicas vitorianas, o bairro reúne diversas lojas (tanto de grifes badaladas quanto tradicionais), bares, restaurantes…

Nos meses mais quentes do ano, o agito gira em torno da Newbury St a parir do happy hour. É uma delícia caminhar e sentar-se nas mesinhas para fora do comércio para comer, tomar um drinque, um sorvete ou um café.

Back Bay também concentra bons hotéis e o observatório View Boston, além de um mercado Eataly e pontos turísticos como a Trinity Church e o primeiro prédio do MIT.

Do bairro, que conta com uma estação de trem onde chegam trens vindos de Nova York, dá para caminhar até o Centro Histórico e acessar locais como o Public Garden . Não deixe também de passear pelo corredor verde da Commonwealth Ave, que é muito agradável.

8 – View Boston

Paulo Basso Jr. Vista do View Boston no pôr do sol

O View Boston é uma das atrações mais novas da cidade. O observatório fica no alto da Prudential Tower, em Back Bay, e oferece uma linda vista de 360 graus de Boston e seus arredores.

De um terraço externo, dá para ver atrações como o Fenway Park e até mesmo o MIT, em Cambridge. As vistas são de arrasar.

O local conta ainda com um bar descolado (que fica bem agitado no happy hour), paredes coloridas instagramáveis, um ambiente interno e um mapa tridimensional iluminado, que é fantástico.

Recomendo conferir o horário do pôr do sol quando for e chegar lá um pouco antes. Assim, dá para curtir o visual tanto de dia quanto ao escurecer. Aproveite também para passear no shopping do Prudential Tower, no andar inferior, que abriga o mercado Eataly, entre outras atrações.

Endereço : 800 Boylston St Floor 52, Boston

: 800 Boylston St Floor 52, Boston Horário : Diariamente, das 10h às 22h.

: Diariamente, das 10h às 22h. Ingressos: Consulte informações e valores aqui. O View Boston é mais um ponto turístico que faz parte do pacote Boston CityPASS, que garante descontos a quem visita diversas atrações na cidade.

9 – Fenway Park

Paulo Basso Jr. Boston Red Sox em ação no Fenway Park

Confesso: não entendo nada de beisebol. Mesmo assim, fiquei interessado em conhecer o Fenway Park, estádio mais antigo dos EUA, inaugurado em 1912 e com capacidade para 37.755 pessoas. Em vez de fazer o tour na arena, tive a sorte de assistir a um jogo do Boston Red Sox, o tradicional time da casa. E, vou falar, me diverti horrores.

O clima em volta do estádio é bem legal, sobretudo na Lansdowne St. Tem vários barzinhos por lá, que ficam lotados antes e depois do jogo. O Lansdowne Pub, por exemplo, conta com música ao vivo e DJ até o começo da madrugada. E no verão, a pista lota.

Voltando ao jogo, cheguei cedo para curtir a vibe e dei de cara com o Giant Green, o Gigante Verde, como o Fenway Park é chamado por dentro. Ao entrar, há várias lanchonetes que vendem, entre bebidas e lanches, o Fenway Frank, hot-dog mais popular da liga de beisebol (dizem que seu cozimento é diferente). Eu comi e achei bom.

O jogo em si é, de fato, demorado. Mas aprendendo um pouco as regras, dá para se divertir. A torcida é carismática, faz ola e incentiva o time o tempo todo. Foram cerca de três horas na arquibancada, mas realmente recomendo.

Endereço: 4 Jersey St, Boston

10 – TD Garden

DepositPhotos TD Garden, a casa do Boston Celtics

Para os fãs de esporte, outro templo sagrado em Boston é o TD Garden. A tradicional arena é a casa do Boston Celtics, o time da cidade na NBA, a liga de basquete americana.

Vale a pena conferir se tem algum jogo quando estiver por lá (a temporada rola geralmente entre outubro e abril) ou, então, jogos de hóquei do Boston Bruins e shows, já que o espaço também promove muitos espetáculos.

Endereço: 100 Legends Way, Boston

11 – Boston Harbor City Cruises

Paulo Basso Jr. Navio USS Constitution pode ser observado durante o tour de barco

Aproveitei que estava com um Boston CityPASS para fazer um passeio de barco organizado pela Boston Harbor City Cruises. Fiz um dos tours mais simples, que partem do píer ao lado do New England Aquarium e exploram os arredores ao longo de uma hora.

Durante o passeio, que começa um tanto quanto monótono, um guia conta um pouco da história da cidade. Passei a achar mais legal perto do final, quando o barco passa bons minutos em frente ao belo skyline de Boston e passa em frente ao local em que está ancorado o navio USS Constitution, um dos pontos turísticos da Freedom Trail. Ali, dá para fazer altas fotos.

Para quem tiver tempo e oportunidade, uma boa dica é fazer os passeios para avistar baleias. Os guias garantem que você sempre observa ao menos uma. Eles duram de três a quatro horas e podem ser reservados aqui.

Endereço : 1 Long Wharf, Boston

: 1 Long Wharf, Boston Horário : Diariamente, das 10h às 16h.

: Diariamente, das 10h às 16h. Ingressos: Consulte informações e valores aqui. O Historic Boston Harbor Cruise, que eu fiz, está incluso no pacote Boston CityPASS, que garante descontos a quem visita diversas atrações na cidade.

12 – Museum of Fine Arts

DepositPhotos Museum of Fine Arts

O Museum of Fine Arts tem uma coleção impressionante com mais de 450 mil peças, entre pinturas, esculturas e fotografias, entre outras obras.

Inaugurado em 1909, fica no bairro de Fenway se espalha por diversos edifícios, onde é possível apreciar exemplos de arte americana, asiática, africana, grega e romana.

Entre os destaques estão obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vincent van Gogh e Pablo Picasso. Destaque ainda para a coleção pré-colombiana.

Endereço : 465 Huntington Ave, Boston

: 465 Huntington Ave, Boston Horário : De sábado, domingo, segunda e quarta, das 10h às 17h, de quinta e sexta, das 10 às 22h.

: De sábado, domingo, segunda e quarta, das 10h às 17h, de quinta e sexta, das 10 às 22h. Ingressos: Consulte informações e valores aqui.

13 – Franklin Park Zoo

DepositPhotos Franklin Park Zoo, uma das atrações para ir com crianças em Boston

Mais uma boa opção em Boston para quem viaja com crianças, o Franklin Park Zoo é um zoológico fundado em 1872 que abriga 2 mil animais, como elefantes, girafas, tigres, leões e ursos.

Admito que não sou chegado a aquários, zoológicos e outras atrações que prendem animais, mas sei que muita gente gosta de levar os pequenos. Uma vez lá, não de visitar o Children’s Zoo, playground interativo para as crianças.

Um lance diferente é que dá para ir ao zoológico durante a noite, para ver animais que nutrem outros hábitos.

Endereço : 1 Franklin Park Rd, Boston

: 1 Franklin Park Rd, Boston Horário : Diariamente, das 9h às 17h e das 18h às 22h30.

: Diariamente, das 9h às 17h e das 18h às 22h30. Ingressos: Consulte informações e valores aqui. O Franklin Park Zoo é mais uma atração inclusa no Boston CityPASS.

14 – Universidade de Harvard

Paulo Basso Jr. Estátua de bronze de John Harvard

Pelo menos uma vez na vida você tem direito de dizer que foi para Harvard , né? Para isso, basta pegar o metrô que desce na Harvard Square, atravessar a rua e cruzar um dos portões que levam a mítica faculdade, que fica em Cambridge, a menos de 20 minutos do centro de Boston.

Muita gente gosta de fazer o tour guiado por estudantes, que realmente é muito legal e dá todos os detalhes do campus de um jeito divertido. Dá também para ir lá por conta, embora não seja a mesma coisa, uma vez que você fica meio perdido e não descobre as melhores histórias.

As principais atrações da Universidade de Harvard são a John Harvard Statue, estátua de bronze de John Harvard (muita gente toca seu sapato achando que traz sorte, mas é uma armadilha, já que antigamente os calouros eram forçados a fazer xixi ali), a Biblioteca Widener e o Massachusetts Hall.

Vá com tempo também para visitar alguns prédios do Harvard Art Museums. Trata-se de um complexo de museus que abriga diversas obras de arte, inclusive de Monet e Picasso. E o melhor de tudo é que você pode visitá-las gratuitamente.

O melhor museu de Harvard, porém, é o Harvard Museum of Natural History, que é pago à parte e abriga uma coleção de mais de 15 milhões de espécimes, incluindo fósseis, animais empalhados e artefatos de culturas antigas. O melhor de tudo é que ele está incluso no Boston CityPASS.

Além de tudo isso, vale a pena ir a pelo menos dois lugares nos arredores da Harvard Square. A doceria Mike’s Pastry Inc, uma instituição em Boston, onde dá para comprar cannoli, e o ótimo Grendel’s Den Restaurant & Bar, pub que reúne os estudantes locais.

Endereço : Massachusetts Hall, Cambridge

: Massachusetts Hall, Cambridge Horário: De segunda à sexta, das 8h às 17h.

15 – Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Paulo Basso Jr. Killian Court, no MIT, uma das atrações de Boston

Indo ou voltando de Harvard, aproveite para conhecer parte do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O centro de estudos tecnológicos mais importante do mundo é lindíssimo e conta com um museu repleto de traquitanas inovadoras.

Quem quiser apenas passear pelo campus pode observar algumas edificações bem interessantes, como a Killian Court e o Ray and Maria Stata Center, desenhado pelo renomado arquiteto Frank Gehry.

Endereço : 77 Massachusetts Ave, Cambridge

: 77 Massachusetts Ave, Cambridge Horário: De segunda à sexta, das 9h às 17h.

Como economizar nos ingressos

Paulo Basso Jr. Vista aérea desde o View Boston

Uma boa maneira de economizar nos ingressos de diversas atrações de Boston, caso você vá a pelo menos quatro delas, é usar o Boston CityPASS, como mencionei acima. O bilhete dá acesso a:

New England Aquarium

Museum of Science

E mais duas entre as seguintes atrações:

Boston Harbor City Cruises

Franklin Park Zoo

Harvard Museum of Natural History

View Boston

Se você selecionar, por exemplo, o New England Aquarium, o Museum of Science, o Boston Harbor City Cruises e o View Boston, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar até 45% a mais do que com o Boston CityPASS.

Seguro viagem EUA

Ao viajar para Boston, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde nos EUA costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem.

Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Em Boston, a internet é muito útil para apresentar ingressos reservados nos pontos turísticos, por exemplo. Isso sem contar para acessar o Google e saber direções, quais transporte público pegar e por aí vai.

Existem várias opções de chip no mercado, mas o serviço que mais me adaptei foi o da America Chip. Primeiro porque funciona bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais, o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 3 dias em Boston

Aqui vai uma sugestão de roteiro de três dias em Boston. Muita gente vai de bate-volta de Nova York e fica menos, mas esse período seria o ideal para conhecer ao menos as atrações principais. Caso não tenha esse tempo, adapte de acordo com seus interesses. Confira:

O que fazer em Boston Roteiro de 3 dias Dia 1 Freedom Trail e North End Dia 2 Aquário, passeio de barco, Museu of Science e Back Bay Dia 3 Harvard, MIT e Fenway Park

Dia 1 – Freedom Trail e North End

Paulo Basso Jr. Massachusetts State House

Comece o dia no Public Garden e no Boston Common , curtindo as principais áreas verdes centrais da cidade.

e no , curtindo as principais áreas verdes centrais da cidade. Em seguida, vá ao Visitor Center, ali mesmo, e comece a Freedom Trail .

. Depois de visitar os primeiros 11 pontos turísticos, você pode almoçar no Quincy Market ou nos arredores.

ou nos arredores. À tarde, dá para explorar o Centro da cidade, que conta com várias lojinhas, especialmente nas imediações da Stuart St . Outra opção é o charmoso bairro de Back Bay, ali pertinho.

da cidade, que conta com várias lojinhas, especialmente nas imediações da . Outra opção é o charmoso bairro de Back Bay, ali pertinho. Durante a noite, siga para North End, o distrito italiano de Boston. Prepare-se para comer muito bem em cantinas como Carmelina’s e Giacomo’s e Mamma Maria. Os fãs de frutos do mar podem experimentar as ótimas ostras do Neptune Oyster.

Dia 2 – Aquário, passeio de barco, Museu of Science e Back Bay

Paulo Basso Jr. O Museum of Science é uma das atrações de Boston que agradam as crianças

Pela manhã, visite o New England Aquarium , especialmente se estiver com crianças. Dali, você pode emendar um passeio de barco , especialmente se estiver com o Boston CityPASS.

, especialmente se estiver com crianças. Dali, você pode emendar um , especialmente se estiver com o Boston CityPASS. Dá para almoçar nos arredores ou em North End, tamanha a oferta de restaurantes da região e, depois, seguir para o Museum of Science .

. Depois de um dia dedicado aos pequenos, curta o fim de tarde em Back Bay . Aproveite para fazer comprinha, ir ao The View assistir ao pôr do sol e jantar nos arredores. Opções não faltam, entre elas os restaurantes do mercado Eataly .

. Aproveite para fazer comprinha, ir ao assistir ao pôr do sol e jantar nos arredores. Opções não faltam, entre elas os restaurantes do mercado . Se tiver pique, emende a noite na Bukowski Tavern, um pub bem rústico, ou no charmoso Contessa, rooftop do hotel The Newbury Boston.

Dia 3 – Harvard, MIT e Fenway Park

Paulo Basso Jr. Edifício Ray and Maria Stata Center, no MIT

Siga de metrô até Cambridge e desça na Harvard Square para visitar a Universidade de Harvard . Dá para fazer o tour guiado por estudantes e visitar alguns museus.

. Dá para fazer o tour guiado por estudantes e visitar alguns museus. Nos arredores da Harvard Square, há muitos lugares para almoçar. Lá você também encontra uma filial da doceria Mike’s Pastry Inc e o divertido pub Grendel’s Den Restaurant & Bar,

Depois, siga para o MIT e visite alguns dos prédios mais icônicos do campus, como Killian Court e Ray and Maria Stata Center,

e visite alguns dos prédios mais icônicos do campus, como Killian Court e Ray and Maria Stata Center, No fim da tarde ou à noite, se tiver jogo, aproveite para conhecer o Fenway Park. Nos arredores do estádio, não faltam barzinhos e restaurantes. Se preferir, também dá para jantar novamente em Back Bay, que fica ali pertinho.

O que não fazer em Boston

Em Boston você não vê muitos ônibus turísticos, mas sim veículos anfíbios que fazem passeios desde o Museum of Science, passando por vários pontos turísticos até entrar no Rio Charles e navegar por um tempo.

Parece legal, mas não é. Os guias são engraçadinhos, mas focam tudo na história americana, falando inglês muito rapidamente. Não dá tempo de curtir quase nada. É dinheiro jogado fora, pode pular.

Quando ir a Boston

Paulo Basso Jr. No verão, o campus da Universidade de Harvard, em Cambridge, fica mais vazio

No fim do ano, Boston fica enfeitada para as festas e o Boston Common ganha um rinque de patinação, mas o inverno é muito rigoroso e limita demais os passeios. Não acho que é a melhor época.

Prefira o outono no Hemisfério Norte, especialmente em setembro e outubro, com as árvores vermelhas e alaranjadas tomando conta da paisagem. A primavera também é agradável, bem como o verão, quando rolam vários eventos ao ar livre. Neste último caso, porém, prepare-se para passar bastante calor.

Como chegar a Boston

Não há voos diretos do Brasil para Boston. Para chegar lá, você terá de fazer conexão em algum destino americano, como Nova York ou Chicago.

Minha dica é consultar as passagens aéreas com antecedência na Vai de Promo. Eu sempre faço isso e, não raramente, encontro boas promoções. Use o mecanismo da pesquisa na madrugada, que ajuda muito a localizar bons voos.

Como ir do aeroporto para o centro de Boston

É bastante fácil ir do aeroporto par ao centro de Boston. Primeiro, você terá de pegar um shuttle gratuito até a estação Airport. A partir daí, poderá embarcar na linha azul do metrô, que segue em direção ao centro e se conecta a várias outras, inclusive à verde, de bonde.

Outra opção é usar táxi ou motoristas de aplicativo.

Transporte em Boston

Paulo Basso Jr. Metrô em Boston

Em Boston dá para caminhar com bastante segurança, uma vez que a cidade é tranquila, limpa e plana, e também usar o sistema de transporte público, que inclui metrô, bonde e ônibus.

Para isso, basta ir a uma estação, comprar um cartão na máquina e carregá-lo. Há desde viagens avulsas até pacotes ilimitados para alguns dias.

Um lance importante é que, embora o metrô seja bem eficiente, ele é um pouco lento, sobretudo na linha verde, que corta Back Bay. Portando, vale a pena contar com um chip de internet para acessar o Google Maps e calcular bem o tempo dos seus passeios para não perder nenhuma reserva, por exemplo.

Alugar carro eu não recomendo, a não ser que for explorar os arredores. Neste caso, consulte este comparador online.

Onde comer em Boston

Boston é um destino excelente para comer. Há restaurantes de todos os tipos na cidade, com destaque para os italianos e de frutos do mar. Fiz uma seleção por região para você escolher quando estiver nos arredores. Confira.

Centro

Paulo Basso Jr. The Fed at The Langham

Este é um dos melhores restaurantes que fui em Boston. Ele fica no chiquérrimo hotel The Langham, mas tem uma vibe tranquila, de cocktail bar. É ótimo para o jantar. Fui de ostras de entrada, maravilhosas, e as massas são fantásticos (o lobster mac and cheese é um dos melhores que comi na vida).

As sobremesas, então, são enormes. Um bom exemplo é o banana pudding com sorvete de baunilha. Dá para dois numa boa.

Endereço: 250 Franklin St, Boston

Paulo Basso Jr. RUKA Restobar

Este restaurante peruano com toques orientais é simplesmente sensacional. Não à toa, vive lotado. Isso porque é enorme. Tudo por lá é legal. O ambiente, o atendimento, os pratos… Rola até DJ para animar algumas noites. Eu provei ótimos sashimis por lá. O bun de pancetta também é delicioso. Vá sem medo.

Endereço: 505 Washington St, Boston

Paulo Basso Jr. Sam Adams Downtown Boston Taproom

Excelente opção para os fãs de cerveja. O lance por lá é beber, não comer. Fica bem ao lado do Quincy Market e é preciso mostrar carteira de identidade (a brasileira serve) para entrar.

Endereço: 60 State St, Boston

North End

Paulo Basso Jr. Neptune Oyster

Este restaurante tem poucas mesas e um balcão que fica sempre lotado de locais e turistas em busca das melhores ostras da cidade. Os frutos do mar em geral são uma delícia por lá. Mas é preciso se programar e, muitas vezes, encarar a fila na porta. Não dá para fazer reserva.

Endereço: 63 Salem St # 1, Boston

Paulo Basso Jr. Giacomo’s

Cantina italiana típica e tradicional, com a maioria das massas servidas com frutos do mar. Quando entrei, achei o lugar meio esquisito, mas depois fui muito bem tratado e comi maravilhosamente bem?

Sabe aqueles restaurantes italianos que servem pratos muito grandes, com pão de entrada, azeite e tudo mais? Se você curte, este é seu lugar.

Detalhe: leve dinheiro, pois não aceita cartão. Tem um caixa ATM no andar inferior.

Endereço: 355 Hanover St, Boston

Mais um clássico italiano, que serve diversos pratos por preços mais em conta que os vizinhos. Fica bem localizado, vale a visita.

Endereço: 307 Hanover St, Boston

Este é um dos restaurantes italianos com ambiente mais sofisticado em North End. Fica em uma esquina icônica e tem preços mais salgados, mas é muito bom.

Endereço: 3 N Square, Boston

Há muitas pizzarias em North End, como não poderia deixar de ser, entre as quais esta se destaca. O estilo é italiano da gema, com pouco recheio, mas há ótimas opções por aqui.

Endereço: 415 Hanover St, Boston

Outros restaurantes indicados em North End são: Panza, Antico Forno e Quattro.

Back Bay

Paulo Basso Jr. Eataly Boston

O famoso mercado italiano tem uma versão em Back Bay, com tudo aquilo que a gente gosta: massas frescas, pizzas e sorveres excelentes. Vale nem que for para tomar um café.

Endereço: 800 Boylston St

Paulo Basso Jr. Contessa

Localizado no rooftop do hotel The Newbury Boston, este restaurante tem ambiente maravilhoso, com uma linda vista para o Public Garden. Os pratos, de especialidade italiana, são bons, mas caros. Destaque para a burrata de entrada e o peixe branzino. O atendimento poderia ser melhor.

Endereço: Rooftop, 3 Newbury St, Boston

Paulo Basso Jr. M.J. O’Connor’s

Este pub situado perto do Public Garden tem uma decoração clean para esse estilo de bar, mas bons pratos, com direito a ensopados de Guinness e hambúrgueres.

Endereço: 27 Columbus Ave, Boston

Para quem gosta de culinária greta, esta é uma excelente opção. O restaurante tem uma vibe mais chique e vive lotado.

Endereço: 48 Gloucester St, Boston

Se quiser provar frutos do mar em Back Bay, passe por aqui. Tem um bar que serve ostras frescas.

Endereço: 314 Newbury St, Boston

Se a ideia é apenas comer um sanduíche rápido, o Parish Cafe é uma boa pedida. Há várias opções, e os preços não são altos.

Endereço: 361 Boylston St, Boston

A rede que faz tanto sucesso em Nova York também tem uma casa em Boston. A especialidade são os lobster rolls, sanduíches de lagosta. É uma delícia.

Endereço: 75 Exeter St, Boston

Paulo Basso Jr. Bukowski Tavern

Este pub apertadinho fica em um dos lugares mais esquisitos de Back Bay, mas é para lá que a turma vai para fechar à noite. É uma boa para tomar cervejas e drinques. O bar homenagem o célebre escritor beatnik Charles Bukowski.

Endereço: 50 Dalton St, Boston

Acho as pizzas de North End melhores, mas aqui também dá para provar uma redonda. Nos dias ensolarados, vale a pena pegar uma mesa do lado de fora e curtir o clima.

Endereço: 130 Dartmouth St, Boston

Fenway

Paulo Basso Jr. House of Blues

A famosa rede americana tem uma casa bem em frente a uma das entradas do Fenway Park. É um bom lugar para tomar drinques e provar sanduíches e costelinhas de porco. O local também conta com um espaço para shows.

Endereço: 15 Lansdowne St, Boston

Paulo Basso Jr. Loretta’s Last Call

Eu só comi neste lugar na região e nem posso dizer que foi incrível, mas os pratos eram bem servidos. Fui de bife com arroz e milho. Na mesa, também veio uma costela de porco, com aparência ótima. O restaurante, que tem estilo sulista americano, também tem sandubas.

Endereço: 1 Lansdowne St, Boston

Cambridge

Paulo Basso Jr. Samaio Hunan Kitchen

Quando for a Cambridge, passe por aqui para provar pratos chineses de altíssimo nível. O restaurante é enorme e o atendimento é muito cordial. O cardápio amplo pode deixá-lo confuso, mas vá nos noodles se ficar com muitas dúvidas. São mais próximos do paladar brasileiro e muito bem feitos.

Endereço: 270 Third St, Cambridge

Com as panelas comandadas pelo chef Tracy Chang, este restaurante é especializado em carne de porco com toques orientais. Vive lotado, então faça reserva com antecedência.

Endereço: 310 Massachusetts Ave, Cambridge

Paulo Basso Jr. Grendel’s Den Restaurant & Bar

O famoso pub dos estudantes de Harvard é bem legal. Tem ambiente amplo, todo de madeira, serve cervejas artesanais e tem pratos e sanduíches no cardápio. Vale a visita.

Endereço: 89 Winthrop St, Cambridge

Onde ficar em Boston

Os melhores lugares para ficar em Boston são Back Bay e o Centro. Assim, você estará próximo das principais atrações e poderá fazer muita coisa a pé. Ambos os lugares também são bem servidos por transporte público.

Caso os preços estejam muito altos, uma boa saída é Beacon Hill, um bairro tranquilo, tradicional e também bem localizado. Por fim, em South End você estará um pouco mais longe do burburinho, mas ainda assim perto de bons restaurantes. Neste caso, o ideal é ficar próximo a uma estação de metrô, para ganhar tempo em deslocamentos.

Aqui vão minhas sugestões de hotéis em Boston:

Paulo Basso Jr. The Newbury Hotel

Passeio quatro noites neste hotel e gostei bastante. Chique, é membro da The Leading Hotels of the World, rede que por si só é um selo de qualidade. Tem quartos amplos e fica ao lado do Public Garden. O serviço é nota 10, e quem fica lá ainda pode frequentar o restô-bar Contessa, no rooftop.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Langham

Se você busca algo realmente chique, este é seu hotel em Boston. Conta com ótimos restaurantes, como o The Fed, e tem quartos amplos e confortáveis. A localização é perfeita, bem no Centro, e o serviço é de primeira.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. The Godfrey Hotel Boston

Gostei muito de ficar neste hotel. O serviço é ótimo e o quarto, muito confortável. Tem bike disponível para passear e, como se não bastasse, ele tem acesso direto para um dos restaurantes que mais gostei em Boston, o RUKA Restobar.

A localização não poderia ser melhor, ali na meiuca entre Back Bay e o Centro. Dá para fazer muita coisa a pé. E o preço não é dos mais salgados, o que gera uma ótima relação custo-benefício.

Veja preços e avaliações

—

Oasis Guest House

Reprodução Oasis Guest House

Se o orçamento estiver muito apertado, esta pousada nos arredores do Fenway Park é uma saída. O lugar não é o melhor do mundo, mas você não estará tão longe de Back Bay, por exemplo, e poderá usar transporte público para chegar nos locais mais turísticos da cidade.

Tome cuidado na hora de reservar, pois há quartos com banheiros compartilhados e privativos.

Veja preços e avaliações

—

Outras opções de hotéis em Boston

Os hotéis abaixo também são muito bem avaliados. Todos ficam em excelente localização e contam com boa relação custo-benefício. Clique nos links para conferir os detalhes e valores:

Quando planejamos nossas viagens para Boston, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea para Boston?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, usamos a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gostamos dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado em Boston?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Nós indicamos, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indicamos o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo geralmente é baixo, e o serviço, ótimo. Testamos várias opções e gostamos mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca nos deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Nós indicamos o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações em Boston?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garantimos tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos. Nós usamos e indicamos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: