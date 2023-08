Mais de 170 mil visitantes prestigiaram 14º Festival do Chocolate

Da Redação



13/08/2023 | 22:02



O 14º Festival do Chocolate recebeu em três semanas cerca de 172 mil pessoas para prestigir mais de 75 atrações e apresentações gratuitas. A banda Biquini (Cavadão) levou ontem o rock clássico para o Palco Família e agitou o público com sucessos da carreira como “Vento Ventania”, “Tédio”, “Janaina”. Também no Dia dos Pais, a 4º Edição da corrida e caminhada Choco Run, reuniu cerca de 1.400 esportistas.

Alice da Silva, 63, moradora de Rio Grande da Serra, prestigiou o show do Biquini e elogiou o festejo. “Sou fã há mais de 30 anos deles. Amo tudo na banda. A festa também está incrível, vim no show do Roupa Nova, Atitude 67 e Gian & Giovani”, descreveu.

A festa contou com alimentos veganos, lanches e também o clássico Strogonoff de Chocolate, marca registrada da festa. Marlene do Santos, 42 anos, moradora de Diadema curtiu o último dia do 14° Festival do Chocolate ao lado da família. “É nossa primeira vez no Festival, aproveitamos a oportunidade de vir no dia dos pais, pois é um evento bacana para a família”, explicou.

“O Festival do Chocolate voltou depois de três anos com uma energia incrível. Mais do que números, o que nos move são as histórias de quem vem curtir o evento, de quem leva boas lembranças de nossa cidade. Tivemos uma festa tranquila, marcada pela agenda cultural, sustentável e pelo melhor da gastronomia. Agradecemos a cada uma das pessoas que tornou este retorno tão especial. E ao público do Festival”, disse o prefeito Guto Volpi (PL).

Com o fim do festival, Ribeirão recebe o Empreenda Tour já no próximo sábado (19).