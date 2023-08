De virada, Santo André vence a primeira na Copa Paulista

Da Redação



13/08/2023 | 19:27



De virada, o Santo André venceu o EC São Bernardo por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, pela Copa Paulista. O resultado levou o Ramalhão aos quatro pontos, mas o time ainda segue na lanterna do Grupo 3. Já o Cachorrão se complicou de vez na briga pela classificação e tem seis pontos, na quarta colocação. A partida foi equilibrada, mas o Santo André conseguiu aproveitar melhor as chances e saiu com a vitória, a primeira na competição.

A partida começou intensa, com o São Bernardo fazendo uma forte pressão, que rapidamente surtiu efeito. Aos 6 minutos, Jonas recebeu, dominou, contou com o escorregão do zagueiro e saiu de frente para o goleiro, dando um toque para abrir o placar.

O gol deixou o jogo mais animado. O Santo André cresceu na partida e teve boas chances em finalização de longa distância, mas esbarrava na boa atuação do goleiro David Becker.

Ao 26 minutos, em mais uma tentativa de chute de fora da área, Bruninho arriscou, o goleiro David soltou e Nelsinho finalizou para empatar. A partida continuou intensa, com as duas equipes tentando o gol, mas os dois goleiros estavam em tarde inspirada.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram seus momentos em partida que continuava equilibrada, com ambas em busca da vitória para sair das posições incômodas. O São Bernardo não conseguia finalizar com qualidade, enquanto o Santo André era mais perigoso quando tinha a bola.

Aos 26 minutos, depois de uma linda jogada, Alexiel, que saiu do primeiro e acelerou no campo de ataque, saindo cara a cara com o goleiro, deu um toque para virar o jogo para o Santo André.

O gol deixou a partida mais agitada, pois o EC São Bernardo saiu com tudo em busca do empate. Porém, a equipe não conseguia finalizar com perigo, trocava bons passes, mas no último terço do campo acabava errando.