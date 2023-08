Arlindo Cruz 'segue firme' e logo estará em casa, diz família

13/08/2023 | 19:02



Arlindinho e Flora, filhos de Arlindo Cruz, e a ex-mulher do sambista, Babi, usaram as redes sociais para mostrar um vídeo ao lado do pai, que está internado num hospital para se tratar de uma caxumba.

"Inventou de ter caxumba depois de velho, gente, mas tá tudo bem, tá ótimo, daqui a pouco a gente está em casa de novo. Já está bonitão, sem inchaço. É isso", informou sua filha, sobre o estado de saúde do cantor.

"Arlindão segue firme, na medida do possível, e hoje o dia foi todo dedicado ao nosso amor maior", continuou.

Arlindinho fez um agradecimento, destacando a data especial: "Obrigado, Deus, por mais um Dia dos Pais ao lado do meu... Muito amor pra todos. Logo estaremos em casa!".

Já Babi escreveu: "Amor, superações, união. São os laços mais fortes que constroem a estrutura de uma família! Você é e sempre será o melhor pai do mundo que os nossos filhos poderiam ter".