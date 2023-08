Raphinha é expulso e Barcelona apenas empata com o Getafe na estreia do Campeonato Espanhol

13/08/2023 | 18:52



O Barcelona estreou no Campeonato Espanhol com apenas um empate em 0 a 0 com o Getafe no estádio Coliseum Alfonso Pérez. A partida marcou a estreia oficial de Gündogan com a camisa do clube catalão, mas foi recheada de discussões e lances duros, que resultaram na expulsão do brasileiro Raphinha, do espanhol Jaime Mata e do técnico barcelonista Xavi.

Atual campeão espanhol, o Barcelona apresentou problemas já para o primeiro jogo da temporada. A diretoria não conseguiu inscrever todos os atletas contratados durante a janela de transferências, deixando de fora o goleiro reserva Iñaki Peña e o lateral-esquerdo Marcos Alonso. Gündogan, principal contratação do ano, estreou entre os titulares.

Nos primeiros minutos de bola rolando no Coliseum Alfonso Pérez já foram de emoção, com o goleiro Soria trabalhando para segurar o resultado. A pressão do Barcelona só cessou na reta final do primeiro tempo. Primeiro, Raphinha recebeu cartão amarelo por discutir com o volante Aleñá. Na sequência, acertou uma cotovelada em Gastón e foi expulso de campo, recolocando o adversário na partida.

Para a sorte do atacante brasileiro, a vantagem numérica do time da casa não durou muito tempo. Com 12 minutos do segundo tempo, Jaime Mata perdeu o tempo de bola e acertou uma entrada forte no zagueiro Ronald Araújo. O atacante já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e também foi mais cedo para o vestiário.

Com a cabeça quente diante da instabilidade em campo, o técnico Xavi Hernandez também foi expulso do jogo. Com 10 jogadores para cada lado, o Barcelona voltou a ter controle da partida e criou mais de uma oportunidade para estrear com vitória. Na jogada mais clara, Lewandowski recebeu na pequena área e cabeceou por cima do goleiro, mas o lateral Gastón Álvarez conseguiu tirar em cima da linha.