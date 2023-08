Juventude aproveita falha da defesa, bate Guarani e cola no G-4 da Série B

13/08/2023 | 18:03



Com uma falha surreal do zagueiro Alan Santos ao recuar a bola para o goleiro Pegorari e servir Erick, o Juventude derrotou o Guarani por 1 a 0, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, ultrapassou o rival na tabela de classificação.

A vitória levou o Juventude para o quinto lugar, com 39 pontos, ficando muito próximo do G-4, a zona de acesso à elite. O Guarani, por sua vez, conheceu o terceiro tropeço consecutivo, perdeu nova oportunidade de entrar no G-4 e ficou em sétimo, com 37.

Empurrado por seus torcedores, o Guarani tentou encurralar o Juventude e dominou os primeiros 30 minutos de partida. Foram inúmeras oportunidades perdidas, com destaques para o goleiro Thiago Couto, que fez ao menos três defesas importantes para segurar o zero no placar.

Isaque e Bruno José foram os jogadores mais perigosos do time campineiro. Do outro lado, o Juventude chegou com perigo aos 33 minutos, quando Jadson recebeu dentro da área, girou e mandou por cima do gol.

No segundo tempo, o Guarani continuou pressionando e criou grande chance logo aos três minutos. Eliel desarmou e deu a bola para Isaque. O meia arriscou e colocou o goleiro Thiago Couto para trabalhar. O goleiro do Juventude continuou sendo um dos destaques.

O Juventude, que tinha dificuldade na criação, contou com um erro impressionante do Guarani para inaugurar o marcador. Aos 25 minutos, Alan Santos, dentro da área, recuou a bola que passou por Pegorari e sobrou de bandeja para Erick, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Nos minutos finais, o Guarani foi com tudo para o ataque e chegou a pressionar o Juventude. Na última oportunidade, Eliel carimbou Zé Marcos e não conseguiu impedir a derrota do time bugrino.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Sport na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No sábado, às 18h, o Juventude recebe o Sampaio Corrêa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 JUVENTUDE

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Caíque Silva (Eliel); Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno (Robinho) e Isaque (Régis); Bruno José, Bruno Mendes e Lucas Silva (Pablo Thomaz). Técnico: Umberto Louzer.

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza (Luiz Gustavo), Zé Marcos e Kelvyn; Kady (Daniel Cruz), Jadson, Vini Paulista (Luis Mandaca) e Nenê (Emerson Santos); Tite (Ruan) e Erick. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Erick, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus, Isaque e Régis (Guarani); Kady, Thiago Couto e Tite (Juventude).

ÁRBITRO - Marielson Alves da Silva

RENDA - R$ 127.620,00

PÚBLICO - 6.570 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)