Filhos de Leonardo fazem homenagens de Dia dos Pais: Você é minha inspiração e meu porto seguro

13/08/2023 | 16:10



Neste domingo, dia 13, Leonardo recebeu uma chuva de amor e carinho dos filhos, que lhe desejaram um feliz Dia dos Pais. Os herdeiros do cantor usaram as redes sociais para compartilhar uma série de belíssimos cliques e escrever mensagens de agradecimento na legenda.

Zé Felipe não só resgatou algumas imagens da infância com o pai, como também exibiu cliques das filhas Maria Alice e Maria Flor. Para acompanhar, deixou a mensagem:

Gato, lembrar de você faz meu coração sorrir. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração e meu porto seguro. Ser pai me ensinou muitas coisas, mas a principal delas é ter o maior amor do mundo bem diante de nós. Ver o amor em tudo nos nossos filhos. Minhas Marias são minha vida, me vejo assim nos seus olhos. Te amo, PAI! Feliz Dia! Feliz Dia Dos Pais a todos os pais do Brasil e mundo.

Jéssica Beatriz Costa se derreteu completamente pelo pai e até contou qual é o nome do grupo que tem com os irmãos:

Hoje é um dia muito especial, que me faz pensar que Deus olhou para mim e mais cinco pessoas e decidiu nos abençoar colocando VOCÊ como nosso PAI. Filhos do pai Eterno é como chamamos nosso grupo de irmãos (para quem não sabe o nome do meu pai é Emival Eterno, por isso o nome do grupo). E sabe, eu fico tão orgulhosa de ser sua filha e carregar o mesmo sangue que você. Pai, você nos ensinou princípios da melhor maneira que se pode ensinar: dando exemplo. Em Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. E é isso que você FAZ pai. Toda vez que eu te vejo sendo a pessoa incrível que você é, dando exemplo não só para nós, mas para o Brasil inteiro, eu fico TÃO orgulhosa que você nem sonha! Pai, os princípios que a vovó e o vovô te ensinaram te fez um homem íntegro, sábio e humilde. Além de tudo isso, tem um coração enooorme que eu nem sei explicar! E pela graça de Deus é como é, apesar de tudo que já viveu e vive. Sou grata a Deus por te ter como pai na minha vida, nunca se esqueça disso!EU TE AMO, feliz dia dos pais.

Monyque Isabella Costa se juntou aos dois e compartilhou uma foto para lá de fofa de quando ainda era criança e estava curtindo o colo do papai:

Feliz dia dos pais, gato, te amo.