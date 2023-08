Eduardo Coudet admite desgaste do Inter e afirma que Libertadores é prioridade

13/08/2023 | 15:32



Ainda sem vencer no Brasileirão no comando do Internacional, o técnico Eduardo Coudet admitiu o desgaste da equipe na derrota para o Botafogo por 3 a 1 neste sábado, no Engenhão, pela 19ª rodada. O treinador afirmou que o clube sentiu cansaço, fruto do confronto com o River Plate na Libertadores, no qual o clube saiu classificado às quartas de final.

"Achamos que o time ia sofrer na parte física depois de 15 minutos da segunda etapa pelo jogo de terça, sempre difícil depois de um jogo tão importante com tanto desgaste. Achávamos que íamos ter alguma complicação no avanço do segundo tempo, mas no início começamos a sofrer, não ganhávamos os duelos. Optamos por fazer algo mais amplo e tirar quem estava mais cansado", disse Coudet.

O Internacional foi para o primeiro tempo em vantagem no marcador, mas acabou sofrendo a virada na etapa final. Eduardo Coudet mostrou preocupação com a campanha do time no Brasileirão, mas destacou as prioridades.

"Já jogamos várias partidas do Brasileirão e eu ainda não ganhei. Isso me preocupa. Estamos focados na Libertadores, é o que mais importa. Mas eu também quero ganhar no Brasileirão. No entanto, vamos jogar pensando nas quartas de final da Libertadores", afirmou.

O Internacional conheceu o seu sétimo tropeço consecutivo no Brasileirão, sendo o quarto sob o comando de Coudet. O time gaúcho tem 24 pontos, ainda longe das primeiras colocações.

Antes do compromisso diante do Bolívar-BOL, pelo torneio continental, o Internacional terá pela frente o Fortaleza, no sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.