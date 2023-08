Com cliques raros, Juliana Paes faz homenagem ao marido no Dia dos Pais: Que sorte a minha

13/08/2023 | 15:11



Juliana Paes é daquelas que vez ou outra mostra a intimidade em família. E neste domingo, dia 13, por conta do Dia dos Pais, ela abriu um álbum de fotos com registros em que aparece ao lado do pai, Carlos Henrique Paes, e do marido, Dudu Baptista.

Como fotos raras, ela ainda emocionou na legenda das imagens, escrevendo.

Eu tive a maior sorte do mundo de ter os dois melhores pais que eu poderia pedir: o primeiro, Carlos Henrique Paes, meu pai! E o segundo, Dudu Baptista, meu marido, meu companheiro e pai dos nossos filhos!

A atriz ainda completou:

Esses dois homens são a base da minha família, da minha história, e sem eles nada disso aqui seria possível. Que sorte a minha! E que sorte a dos nossos meninos por terem esses dois homens incríveis em suas vidas!.