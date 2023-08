Lucas Lima encanta ao mostrar presente fofo que ganhou do filho, Theo

13/08/2023 | 15:11



Theo, filhinho de Sandy e Lucas Lima, nunca teve o rostinho revelado, mas isso não significa que de vez em quando os papais não deem mais detalhes sobre o pequeno. Seja pelas redes sociais ou em entrevistas, ambos falam sobre o garoto, nascido em 2014.

No Dia dos Pais de 2023, Lucas, que é um papai para lá de coruja, compartilhou com seus fãs na rede social o café da manhã especial que ele teve e, mais, mostrou a caneca que ele mais gosta: um presente de 2020 dado pelo filho com o recado:

Papai, te amo!

Tem algo mais fofo para o mimo?