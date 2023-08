Enzo Celulari divulga filme de Bruna Marquezine nas redes sociais e declara: Amo tu

13/08/2023 | 15:10



Eita que amizade boa! Enzo Celulari usou as redes sociais para divulgar Bezouro Azul, filme norte-americano da DC do qual Bruna Marquezine faz parte do elenco principal e interpreta o par romântico do protagonista, vivido por Xolo Maridueña.

Enzo é ex-namorado da artista e, ao compartilhar o trailer do longa-metragem e pedir que os seguidores assistam quando estrear nos cinemas, mostrou que a amizade entre eles permanece apesar do fim do romance.

Nos Stories do Instagram, o famoso escreveu:

Bezouro Azul 17 de agosto somente nos cinemas! Assistam e divulguem! Que orgulho, Bruna Marquezine. Amo tu.