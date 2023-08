Chelsea joga melhor, mas fica novamente no empate com Liverpool na estreia do Campeonato Inglês

13/08/2023 | 15:02



Chelsea e Liverpool ficaram novamente no empate neste domingo de dia dos pais, desta vez por 1 a 1 no Stamford Bridge, em Londres. A primeira rodada do Campeonato Inglês repetiu o roteiro dos últimos sete jogos entre os dois clubes, com uma partida movimentada dos dois lados, mas mantendo a igualdade no marcador.

Após uma temporada de resultados abaixo do esperado, os dois times voltaram a campo com a oportunidade de iniciar uma nova história na Inglaterra. Em 2022/23, o Chelsea foi apenas o 12º colocado, muito distante da disputa por vaga nas competições europeias. Já no primeiro jogo em casa, o time de Pochettino mostrou uma nova cara para a torcida.

Com a bola rolando, o Liverpool precisou de apenas 17 minutos para abrir o placar no Stamford Bridge. Salah recebeu na direita, partiu pra cima de Colwill, encontrou espaço pela ponta e cruzou rasteiro para o meio. Luis Díaz se movimentou nas costas da marcação e finalizou de carrinho para o fundo das redes, sem chance para Robert Sánchez.

Na sequência, com 28, o próprio Salah poderia ter ampliado a vantagem fora de casa, após um lindo passe de Alexander-Arnold, mas o árbitro de vídeo (VAR) indicou impedimento. Atrás no placar, o Chelsea aos poucos tomou conta da partida e encontrou o gol de empate com 36 minutos, dos pés do estreante Disasi.

O zagueiro francês aproveitou o desvio de Chilwell para tirar a marcação e se esticou para furar a boa atuação do brasileiro Alisson. Agora em igualdade no marcador, o Chelsea chegou a virar a partida no lance seguinte, aos 38, mas o VAR novamente apontou impedimento. No lance, Chilwell recebeu na frente, driblou o goleiro e finalizou.

A partida manteve-se equilibrada na segunda etapa, com troca de passes e chances para os dois lados, mas sem bola na rede. Mauricio Pochettino armou o Chelsea para jogar em velocidade, aproveitando o espaço que o adversário deixava para contra-ataque, mas parou na boa atuação de Alisson, que fez pelo menos duas grandes defesas.

Do outro lado, o Liverpool voltou mais recuado e apostando em bolas palavras ou num erro do adversário. Na melhor oportunidade do time de Jurgen Klopp, Szoboszlai cobrou lateral pela esquerda e Luis Díaz desviou para o meio da área, mas a bola bateu em Jackson no meio de campo e explodiu na trave antes de sair.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Bournemouth no sábado, às 11h, no Anfield. No dia seguinte, às 12h30, o Chelsea visita o West Ham, no Olímpico de Londres.