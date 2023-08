Neymar se acerta com Al-Hilal em contrato de R$ 860 milhões, diz jornal

13/08/2023 | 14:37



É quase certo que Neymar não continua mais no Paris Saint-Germain. A história sobre seu futuro, entretanto, ganhou uma reviravolta no último sábado, 12. Segundo o portal francês RMC Sport, o astro brasileiro estaria sendo negociado para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. As negociações estariam bastante avançadas entre as duas partes. Neste domingo, a ESPN informou que o clube francês já estipulou um preço pelo qual aceita vendê-lo e, posteriormente, o LEquipe apurou que o craque já se acertou com o clube interessado.

De acordo com o jornal, ele receberá quase 160 milhões de euro sem um contrato de duas temporadas, o que equivale a aproximados 13 milhões de euros por mês (quase R$ 70 milhões em conversão direta). Vale ressaltar que esse acordo é entre jogador e Al-Hilal, e não garante a transferência, visto que, primeiramente, o PSG deve aceitar a proposta dos sauditas, e tudo indica que ela deve ser, no mínimo, de 80 milhões de euros.

Segundo a matéria de Fabrice Hawkins, da RMC, o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luis Campos explicaram ao camisa 10 que ele não estaria mais nos planos no clube parisiense, o que fez com que as negociações acelerassem. Neymar não esteve nem nas arquibancadas do jogo da equipe neste sábado.

As recentes notícias apontavam para o retorno do brasileiro ao Barcelona. As partes inclusive teriam acertado questões salariais, com uma drástica redução nos ganhos do jogador. Mas, o técnico Xavi Hernandez teria barrado a contratação por motivos extracampo, o que gerou dúvidas sobre o futuro do craque.

Agora, o assunto voltou a esquentar mais uma vez. Segundo a reportagem francesa, Neymar está "muito próximo para a assinatura com o Al-Hilal", ainda mais com os valores acertados. É bem verdade que Messi era tido como uma das prioridades do mundo saudita, que já havia assinado com grandes nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema. Como o astro argentino optou pelo Inter Miami dos Estados Unidos, uma janela de oportunidade surgiu para um novo craque.