Paulinho marca, Atlético-MG vence Bahia após queda na Libertadores e alivia pressão

13/08/2023 | 13:14



O Atlético-MG não fez um grande jogo, mas venceu o Bahia por 1 a 0 neste domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é uma resposta à eliminação na Libertadores, pela terceira vez consecutiva frente ao Palmeiras, e alivia a pressão sobre o técnico Felipão e sobre Paulinho.

O atacante foi vaiado assim que seu nome apareceu entre os titulares nos telões do Mineirão. Vice-artilheiro do time na temporada, apenas atrás de Hulk, Paulinho fez as pazes com os torcedores ao marcar o único gol na vitória sobre o Bahia. Quando foi substituído, teve seu nome gritado.

Com o resultado, o Atlético-MG vence a segunda partida com Luiz Felipe Scolari no comando e chega aos 27 pontos, voltando à briga por Libertadores. O Bahia, por sua vez, fica estacionado com 18, muito próximo da zona de rebaixamento.

Apesar do gramado do Mineirão estar visivelmente longe das condições ideais, Atlético e Bahia fizeram um primeiro tempo agitado, com o clube visitante com mais volume de jogo. A grande chance foi aos 19 minutos. Gilberto avançou pela direita e cruzou para Cauly. Ele bateu para o gol e ainda viu Everaldo desviar para fora.

Do outro lado, Paulinho e Pavón foram responsáveis por momentos de emoção no Atlético. A dupla apostou na velocidade, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Bem marcado, coube a Hulk reclamar. O atacante ficou pedindo um pênalti, não marcado pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio.

No segundo tempo, o Atlético-MG deu lampejos daquele que brilhou no início da temporada. Aos três minutos, Igor Gomes deu linda enfiada para Hulk, que deixou Paulinho na cara do gol. O atacante só teve o trabalho de empurrar para fazer as pazes com os torcedores.

O Bahia teve chance de responder aos oito. Ademir fez fila na defesa adversário e exigiu grande defesa do goleiro Everson. No rebote, Thaciano tentou e viu a bola sair rente à trave. Everaldo ainda tentou chegar, mas não conseguiu empurrar para o gol.

O ímpeto do Bahia foi caindo ao longo do segundo tempo. O Atlético acabou administrando bem o resultado e perdeu boas chances de definir a partida com Paulinho. No fim, sofreu pressão e conseguiu confirmar mais três pontos no Brasileirão.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, às 11h, para enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Bahia recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 BAHIA

ATLÉTICO - Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Battaglia (Edenílson) e Igor Gomes (Patrick); Paulinho (Réver), Hulk e Pavón. Técnico: Felipão.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Yago Felipe), Thaciano (Léo Cittadini) e Cauly; Ademir, Everaldo (Vinicius Mingotti) e Rafael Ratão (Vitor Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Paulinho, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS - Otávio e Pavón (Atlético-MG); Biel (Bahia)

RENDA - R$ 987.420,50

PÚBLICO - 29.847 torcedores

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)