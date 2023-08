Ana Hickmann relembra espera para se tornar mãe e se declara para o marido: Você só me surpreendeu

13/08/2023 | 13:11



Ana Hickmann é completamente apaixonada pela família que formou ao lado de Alexandre Correa, seu marido, e sempre que pode fala com carinho sobre ele e o filho, Alezinho.

E é claro que no Dia dos Pais ela não deixaria de emocionar com uma homenagem ao amado. Lembrando o fato de terem demorado para conseguirem engravidar, ela se declarou ao empresário postando algumas fotos em família.

Na legenda dos cliques, que também comemoram o aniversário do sogro da apresentadora da Record TV, ela escreveu:

Bom dia com muito amor por aqui!!! Dia dos Pais e aniversário do meu sogro querido, que hoje completa 81 anos. Meu amor @alewin71, obrigada por ser esse pai maravilhoso pro nosso menino, por estar sempre presente e ser um exemplo pra ele. Sonhamos com um filho por muitos anos e desde que o Alezinho chegou, você só me surpreendeu e fez eu me apaixonar ainda mais por você. Te amo!!! Vovô, desejo que venham mais muitos anos de saúde e alegria pela frente. Parabéns por ser esse paizão maravilhoso e um super avô pro Alezinho. Nós te amamos!!!