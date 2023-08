Letícia Spiller faz homenagem de aniversário a Marcello Novaes: Que orgulho desse pai que você é

13/08/2023 | 13:10



Comemoração em dobro! Neste domingo, dia 13, Marcello Novaes não só comemorou o Dia dos Pais, mas também seu aniversário de 61 anos de idade. Letícia Spiller, com quem foi casada durante quatro anos, fez questão de parabenizar o aniversariante com uma publicação nas redes sociais.

Juntos, Marcello e Letícia são pais de Pedro, de 27 anos de idade. Por ainda ter uma forte relação de amizade e carinho pelo famoso, a atriz reuniu uma série de registros encantadores do ex-marido com a família e publicou no Instagram.

Na legenda, a famosa elogiou Marcello como pai e deixou belas palavras:

Esse cara? O aniversário é seu, mas o presente é nosso sempre. Que orgulho desse pai que você é, que alegria ser da sua companhia! Tanto aprendemos um com o outro! Você é fortaleza, amizade, parceria, é somar, é puro amor verdadeiro. Obrigado, meu amor! Que você receba em dobro essa felicidade, esse amor sempre, sempre, sempre.