Ticiane Pinheiro encanta com foto hidratando os cabelos ao lado de Manu Pinheiro Tralli

13/08/2023 | 13:10



Caçula de Ticiane Pinheiro e primogênita de César Tralli, Manuela enche os seguidores do casal de fofura sempre que surge nas redes sociais deles. Prova disso foi o dia no salão que ela e a mamãe-coruja tiveram juntinhas.

Além de mostrar a filhota cortando as pontinhas do cabelo, a apresentadora da Record TV ainda mostrou que elas hidrataram as madeixas, estando lado a lado no momento especial.

O sorrisinho tímido de Manu chamou a atenção no momento e ainda comprovou que criar memórias afetivas como essa é muito importante para que os laços entre pais e filhos seja ainda mais forte. Puro amor!