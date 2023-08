Viih Tube fala sobre as mudanças após o nascimento da primeira filha e aconselha: - Não se cobrem tanto

13/08/2023 | 12:10



Desde o nascimento da primeira filha, a pequena Lua, Viih Tube viu a sua vida mudar completamente. Super coruja, a influenciadora usa o seu espaço nas redes sociais para mostrar a realidade da maternidade, seja no dia a dia ou em relação ao seu corpo.

Durante entrevista ao O Globo, Viih contou um pouco como está sua alimentação após o nascimento da herdeira, que completou quatro meses recentemente:

- As refeições do dia eu separo em quatro principais. De manhã, o café da manhã, depois o almoço. De tarde, alguma coisinha porque eu aprendi com a vida que tem que comer alguma coisa de tarde, que não vai te emagrecer pular a comida de tarde. E depois a minha janta. O meu café da manhã eu sempre como um frango com cream cheese frango desfiado. Tomo uma xícara de café e como fruta às vezes, mamão ou banana. O almoço é sempre com muitos vegetais e opções de salada, então, legumes, abobrinha, às vezes um chuchu, um purê de cenoura, salada folhas de alface, tomate, arroz e uma proteína, né?

Sobre o sono, ela contou que costuma dormir sempre que a pequena pega no sono:

- Eu durmo cedo, né? Por conta da Lua. Porque ela dorme eu durmo. É o ideal para uma mãe que se o bebê dormiu que a mãe durma também.

Assim como toda mãe, a influenciadora falou sobre as cobranças em torno da maternidade:

- Não se cobrem tanto em seguir uma dieta muito certinha. Nós mães já temos tanta coisa para se preocupar... O que eu poderia dizer é se preocupe com a sua saúde. Se o que você está comendo é bom para o seu bebê, para o momento de recuperação de um parto. Foca em você, mas não faça loucura ou não. Não deixe que a sua mente te pressione esteticamente tanto nesse momento.

No final, ela aproveitou para falar sobre o corpo:

- Toda mãe quer recuperar o corpo depois de um parto. Mas se a gente foca muito nisso às vezes fica muito ansioso, porque pressionar a cabeça, pensando só na estética, acaba desfocando de um momento prazeroso com o seu filho. Acho que a minha dica seria essa para ter um pouco de equilíbrio em tudo assim.