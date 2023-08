Bruno Lage vê Botafogo em 'momento histórico' e revela coro por Diego Costa

13/08/2023 | 11:41



"O Botafogo vive um momento histórico no Campeonato Brasileiro", foram essas as palavras do técnico Bruno Lage após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Internacional, no último sábado, no Nilton Santos. O clube alvinegro faz o melhor primeiro turno da história e é líder isolado, cada vez mais próximo do título, que não vem desde 1995.

"É um momento histórico e esses jogadores fizeram história ao bater o recorde de pontos do primeiro turno. No dia do aniversário do clube, os jogadores corresponderam dentro daquilo que é ser Botafogo e aos torcedores também que voltaram a encher o estádio", disse.

A chegada de Bruno Lage gerou certa desconfiança, não pelo currículo do treinador, mas sim pela saída de Luís Castro, que vinha fazendo uma campanha beirando à perfeição com o clube no Brasileirão. Lage, no entanto, abraçou a filosofia da equipe e a deixou ainda mais na liderança, além de ter confirmado uma das vagas às quartas de final da Sul-Americana.

"Fiz o meu sétimo jogo pelo Botafogo, não tem um mês que estou no comando da equipe. Temos feito uma gestão perfeita, somado pontos, passamos uma eliminatória e usamos 25, 26 jogadores na totalidade. O que me deixa feliz é olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham comigo. Só um grande time consegue fazer o que esse time fez durante os 90 minutos contra o Internacional", afirmou.

Com os pés no chão, Lage lembrou que ainda não tem nada ganho. "Este é o projeto e não vamos sair daqui. A confiança que nossos rapazes têm, o trabalho no departamento e o trabalho que fazemos, permite isso. Conseguimos o recorde de 47 pontos. Já viu um time ser campeão com 47 pontos? Não. Então, temos uma longa caminhada pela frente", disse.

Bruno Lage aproveitou também para falar do novo reforço do Botafogo: Diego Costa, anunciado na noite deste sábado. O atacante, que estava sem clube desde quando deixou o Wolverhampton, chega para substituir o lesionado Tiquinho Soares.

"Não conversei com ele, mas fiz uma pressão enorme para ele vir. Parecia Tiquinho e Eduardo pressionando. Estamos satisfeitos com a vinda de Diego. É um homem de união e vem nos ajudar, com um espírito enorme para ajudar a equipe, dar conselhos aos mais jovens. Acredito que André e Alessandro fizeram um trabalho fantástico para trazer um homem e um jogador que vai ajudar a ser cada vez melhor", disse.

O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 47 pontos. O próximo compromisso é só no sábado, às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi, pela 20ª rodada.