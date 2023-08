Equador: Líder de organização criminosa é transferido à segurança máxima

13/08/2023 | 11:02



Autoridades transferiram Adolfo Macías, líder dos Los Choneros, uma das organizações criminosas mais poderosas do Equador, para uma prisão de segurança máxima após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, que havia denunciado ameaças do criminoso.

O presidente Guillermo Lasso disse que a realocação do líder, conhecido como "Fito", foi feita "para a segurança dos cidadãos e detidos". "O Equador recuperará a paz e a segurança", tuitou Lasso. "Se surgirem reações violentas, agiremos com força total," afirmou. Cerca de 4 mil soldados e policiais apreenderam armas, munições e explosivos na prisão onde Macías estava detido.

As autoridades equatorianas ainda não informaram o motivo do assassinato. Um juiz equatoriano ordenou na sexta-feira, 11, a prisão preventiva de seis colombianos como suspeitos de envolvimento no ocorrido.

Villavicencio, de 59 anos, era um dos oito candidatos registrados para a eleição presidencial de 20 de agosto. Ele acusou Los Choneros e Macías, a quem ligou ao cartel mexicano de Sinaloa, de ameaçar a ele e sua equipe de campanha dias antes do assassinato.

Fonte: Associated Press