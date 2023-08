Pau Gasol, Dwayne Wade e Popovich entram para o Hall da Fama da NBA; confira a Classe de 2023

13/08/2023 | 09:37



O Naismith Memorial Basketball Hall of Fame consagrou neste sábado a Classe de 2023, que conta com nomes de lendas da NBA, como Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol, Tony Parker, além do técnico Gregg Popovich. Todos receberam o sonhado terno laranja e os anéis daqueles que são eternizados no esporte.

O momento foi muito especial para Pau Gasol, que se tornou o primeiro atleta espanhol a ser imortalizado no Hall da Fama. Ao lado de Kobe Bryant, conquistou importantes títulos para o Lakers, campeão da NBA em 2009 e em 2010, e teve o seu número de camisa (16) aposentado após a sua saída. Ele tem marcas expressivas também na seleção espanhola, tendo conquistado duas medalhas de prata e uma de bronze nas Olimpíadas.

Ao receber a honraria, Pau Gasol citou Kobe Bryant, que faleceu em um trágico acidente de helicóptero. "Eu não estaria aqui sem você, irmão. Eu queria mais do que tudo que você estivesse aqui. Eu te amo e sinto sua falta", disse.

Campeão com o Dallas Mavericks em 2011, o ex-ala-pivô Dirk Nowitzki é considerado por LeBron James como o maior jogador estrangeiro da história da NBA. O alemão, MVP da temporada 2007, também teve a sua camisa 41 aposentada pelo clube texano.

Já Tony Parker foi tetracampeão da NBA e eleito melhor jogador das finais de 2007 pelo San Antonio Spurs. Ele também conquistou uma medalha de ouro, duas pratas e dois bronze no Eurobasket. No discurso, o francês afirmou: "Se não se riem dos teus sonhos é porque não estás a sonhar alto o suficiente."

Considerado o maior jogador da história do Miami Heat, Dwyane Wade é tricampeão da NBA e conquistou a medalha de ouro com os Estados Unidos na Olimpíada de Pequim-2008. "O basquete foi meu quadro em branco. Eu o usei para 'reimaginar' a minha vida", disse o ex-ala-armador, que também homenageou o pai, Kobe Bryant e Allen Iverson.

Por fim, o técnico Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, também foi um dos homenageados. Ele levou a franquia 20 vezes consecutivas para os playoffs da NBA e foi campeão com a seleção dos Estados Unidos em Tóquio. Ele é o treinador com mais vitórias na história da liga americana.

Confira abaixo os indicados ao Hall da Fama NBA de 2023:

Dwyane Wade, Miami Heat

Pau Gasol, Los Angeles Lakers

Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks

Tony Parker, San Antonio Spurs

Gregg Popovich, atual técnico do San Antonio Spurs

Becky Hammon, ex-assistente técnica do San Antonio Spurs

Jim Valvano, ex-técnico da Carolina do Norte

Time de basquete feminino olímpico dos EUA em 1976

Gene Keady, ex-técnico da Purdue University

Gary Blair, ex-técnico do Texas A&M

Amherst David Hixon, técnico da 3ª divisão

Gene Bess, que ganhou 1.300 jogos como técnico do Three Rivers Community College