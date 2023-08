Afastada dos pais, Larissa Manoela fala sobre liberdade e recebe apoio dos internautas: Muito forte e corajosa

13/08/2023 | 09:10



Larissa Manoela decidiu falar pela primeira vez sobre a relação com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto, no Fantástico. Em conversa com Renata Capucci, a atriz revelou que não sabia o que recebia e que decidiu abrir mão de tudo para administrar sua vida.

- Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras [...] Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização. Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago, contou.

Em outro trecho da entrevista, Larissa mostrou um dos áudios que enviava para o seu pai, quando estava passeando na praia:

- Aí, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? A entrevista completa vai ao ar neste domingo, dia 13, no programa da Rede Globo.

Mostrando que está em paz com a sua decisão, a atriz postou um vídeo nas redes sociais e falou sobre a liberdade:

Respirar amor. Aspirando liberdade.

Claro que através dos comentários, Larissa recebeu inúmeras mensagens de carinho, incluindo uma em especial do seu noivo André Luiz Frambach:

O mundo é gigante! E ele merece sentir toda esse seu brilho e beleza por cada espacinho dele. Voa meu amor, seja linda leve e solta. Te amo te amo te amo, escreveu ele.

Muito forte e corajosa. Pra mim tinham que criar uma lei com seu nome para proteger estrelas mirins, opinou outra.

Você merece ser livre, Lari, comentou outra.