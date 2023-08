Charge - 13 de agosto de 2023

Seri

Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



O lançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 3, feito na sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), elenca 40 demandas das setes cidades do Grande ABC que ainda não foram iniciadas ou que estão com obras paradas e aguardam pela retomada e conclusão. Conforme dados levantados pelo Consórcio Intermunicipal no site oficial do Novo PAC, projetos do Minha Casa, Minha Vida lideram o número de projetos na região que aguardam recursos para virar realidade, com 17, seguido de urbanização de favelas (10). As outras intervenções relacionadas são: mobilidade urbana (3); prevenção a desastres, contenção de encostas e drenagem (3); educação (2); saúde (1); cultura (1); esgotamento sanitário (1); gestão de resíduos sólidos (1); e abastecimento (1).