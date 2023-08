Entre tintas e pincéis: A arte de ser pai

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



A viagem de Diogo Snow pelo mundo das artes começou cedo e o levou da Vila Vitória, em Santo André, para Toronto, no Canadá, onde mora há 20 anos, proporcionando a ele exibir seus traços a celebridades como Neymar, Anitta, Drake e Justin Bieber. De volta às origens, o grafiteiro reviveu a infância ao folhear as páginas do Diarinho, que lia com o irmão quando era garoto. Não resistiu e, ao lado do filho Alessandro, produziu – na sede do Diário – a obra que estampa essa página e que marca a edição do Dia dos Pais.

“Para mim é gratificante estar em Santo André, onde tudo começou, e chegando nesta data tão especial podendo pintar um quadro com meu filho, que está seguindo meus passos, é incrível. Que os pais sejam inspiração para os filhos e os deixem seguir o caminho junto a coisas que amam nesta vida. Cresci assim, com os meus pais dando direção, mas deixando ser livre, e hoje estou aqui junto ao meu filho”, diz Diogo Snow, hoje com 41 anos, junto a Alessandro Snow, de 6 anos.

Diogo iniciou sua trajetória ainda adolescente, fazendo pichações e, depois, grafites em paredes e muros de Santo André. O artista, nascido em uma família de músicos, sempre sonhou em viver da arte, seja na própria pintura, ou na música, sua segunda paixão. Após passar por algumas bandas, Diogo Snow decidiu se mudar para o Canadá, e foi lá que suas carreiras cresceram. Após se apresentar em grandes festivais no país com sua música, o artista retornou a produção de quadros.

Depois do sucesso das primeiras obras, Diogo foi procurado por Jeremy Bieber, pai de Justin Bieber. Após fazer uma obra para a família, logo acabou sendo contratado para a Bieber Industries – empresa do cantor canadense –, na qual o artista colabora como criador de arte desde o ano de 2020. A partir do acordo, Diogo colaborou com diversos outros nomes, criando até sua própria marca, e agora busca fazer obras com seu próprio estilo: o Pink Punk.

Em seu estilo, Snow costuma usar preto, branco e rosa, com um símbolo de moicano – uma marca do artista que forma sua assinatura. O multi-artista é conhecido pelos grafites que misturam cores fortes, cartoons, figuras realistas e abstratas. A maioria é pintada em telas que levam em média 40 horas para serem finalizadas. A última, produzida no Diário, conta com traços, corações e uma cidade de fundo, com o artista homenageando o município andreense junto com seu filho.

No local, inclusive, ele relembrou quando lia as edições do Diarinho, quando criança, em uma época que havia até disputa pelo jornal em sua casa. “O Diarinho fez parte da minha vida, porque meus avós assinam o Diário e era engraçado, porque éramos quatro, eu e meu irmão e mais dois primos, e quando íamos para a casa deles era uma briga para ver quem chegava primeiro para correr e abrir o Diarinho. Estar aqui me traz muitas memórias naquela época”, diz Diogo Snow, que voltou ao Brasil para divulgar sua nova exposição na Capital.