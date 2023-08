Santo André capacita motoristas mulheres

Da Redação



13/08/2023 | 08:25



A Prefeitura de Santo André abriu inscrições para capacitação destinada a mulheres operadoras de transporte. Nesta etapa estão sendo oferecidas 50 vagas para motoristas de carga, 40 para transporte escolar e outras 40 para ônibus. As aulas terão início em setembro.

A ação espera aumentar a inserção de mulheres como força de trabalho, proporcionando empregabilidade e promovendo uma maior representatividade em todo o setor, que majoritariamente ainda é formado por homens.

Desde o lançamento desta ação de capacitação, 18 mulheres finalizaram o processo e algumas delas se recolocaram no mercado de trabalho, contratadas inclusive por empresas de ônibus de Santo André para desempenhar a função de motorista.

A capacitação faz parte do Programa de Mobilidade Urbana de Santo André, financiado parcialmente pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e em parceria com o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e Escola de Ouro Andreense.

As inscrições para a capacitação de mulheres operadoras do transporte acontecem até o fim de agosto pela plataforma Google Forms, no link https://abrir.link/k5VfA. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4997-9999 ou pelo número de WhatsApp do Sest/Senat: (61) 2017-0073