Escola de Diadema ganha medalha de ouro em olimpíada internacional

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



Os alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Mário Santalúcia, de Diadema, estão eufóricos com a vitória na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras. Duas turmas, do quarto e quinto anos, receberam medalhas de ouro e bronze, respectivamente, na categoria nacional, em competição com escolas de todo o País.

Ainstituição foi a única pública do Grande ABC a vencer a olimpíada de matemática. No total, seis escolas foram premiadas com medalhas na região, em três cidades: Santo André. São Bernardo e Diadema – sendo cinco escolas da rede particular.

A prova, composta por nove questões de raciocínio lógico, incluindo uma pergunta em língua estrangeira, foi realizada no fim de maio, e o resultado foi divulgado no dia 31 de julho. A avaliação dissertativa foi resolvida em equipe, com colaboração de todos os estudantes das classes, e sem auxílio dos professores.

A diretora da Emeb, Ivone Costa Andrade, revela que a iniciativa de participar da competição foi dos professores, já que a olimpíada não integra o calendário oficial da rede.

“Sempre participamos das competições, mas nunca pensamos no prêmio. A ideia é estimular o estudante através do desafio e também é uma oportunidade para avaliar o ensino ofertado na escola”, afirma a diretora, explicando ainda que, com a vitória na modalidade nacional, as turmas vencedoras poderiam participar da etapa internacional, na França, porém, é inviável levar todos os alunos.

“Os estudantes talvez não tenham dimensão da conquista deles, mas é algo notável. Enfrentamos tantas barreiras e dificuldades na escola pública, que possui ensino eficaz e de qualidade. A vitória é resultado de um trabalho intenso de toda comunidade escolar. O dinheiro ajuda, mas o aprendizado vem também do querer”, defende Ivone.

Apaixonado por matemática, o pequeno Enzo Lima Radael, 9 anos, conta que acreditava que a sua turma iria ganhar a medalha de ouro por conta da intensa preparação de estudos realizada nas semanas anteriores à avaliação.

“Vou falar a verdade, achei a prova bem difícil, mas com esforço tudo é possível. Estudamos muito e nos preparamos. Agora, estamos focados nas outras competições que iremos disputar no ano”, fala o estudante do quarto ano, que sonha em ser astronauta.

A professora da turma que recebeu medalha de ouro, Tatiane Patrícia Di Froscia, diz que a classe é bem competitiva, e que ela utiliza essa característica para despertar o potencial dos pequenos.

“Trabalhamos a matemática para além das contas, por isso são aplicadas questões de raciocínio lógico para que eles desenvolvam pensamento crítico e apliquem no cotidiano. Eles não decoram, são esforçados e gostam de estudar”, pontua a docente, orgulhosa .

Neste ano, os estudantes da Emeb ganharam diversas categorias na Olimpíada Brasileira de Astronomia, entre elas, a medalha de ouro. A próxima competição da escola será neste mês, na Olimpíada Mandacaru de Matemática.