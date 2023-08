Olhar federal à região

Da Redação



13/08/2023 | 10:20



Após reivindicação categórica da sociedade civil organizada, a União finalmente parece voltar seus olhos ao Grande ABC. Reportagem desta edição do Diário mostra que o governo federal incluiu 40 demandas regionais no PAC 3 (Programa de Aceleração do Crescimento), plano nacional de investimentos lançado na sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As sete cidades foram contempladas, graças ao trabalho capitaneado pelo Consórcio Intermunicipal desde o início de 2023. A atenção demonstrada por autoridades de Brasília sinaliza mudança brusca, e positiva, no relacionamento da cúpula da República com as prefeituras, após anos de desinteresse e distanciamento.

Ao direcionar recursos e projetos para o Grande ABC, nas mais diversas áreas, especialmente em infraestrutura urbana, o governo federal demonstra estar disposto a participar ativamente da luta das sete cidades pela garantia de mais qualidade de vida aos seus quase três milhões de habitantes. A região, historicamente associada à indústria automobilística, também precisa de apoio no momento em que pretende iniciar sua caminhada rumo à reinvenção e diversificação de seu perfil econômico, tornando-se mais resiliente a mudanças conjunturais. O engajamento da União nesse processo é vital para alavancar investimentos, incentivar a inovação e fomentar a criação de empregos de qualidade.

A integração das políticas federais com as demandas específicas das sete cidades fortalece a cooperação entre diferentes esferas de governo, evitando a fragmentação de esforços e maximizando o impacto das ações. O investimento em infraestrutura, habitação, educação e saúde impulsiona o desenvolvimento local, mas também contribui para a equidade nacional, reduzindo disparidades regionais. Além disso, o olhar da União ao Grande ABC mostra-se crucial no contexto da transição a economia mais sustentável e inclusiva. A partir de agora, políticos e representantes da sociedade civil precisam se unir para que os recursos do PAC ora anunciados saiam do papel o mais rápido possível.