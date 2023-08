Pela 1ª vez, pai e filho devem disputar Paço em duas cidades

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



As eleições de 2024 podem seguir um caminho inédito no Grande ABC. Isso porque, se confirmar o desenho que está em curso, a família Volpi será a primeira da região a ter pai e filho como candidatos a prefeitos. Guto (PL) disputará a reeleição em Ribeirão Pires e o pai, Clóvis (PL), já teve confirmada a pré-candidatura à Prefeitura de Mauá, cidade onde foi vereador e secretário, além de ter sido eleito deputado estadual com domicílio eleitoral no município.

“Nós não somos apenas parceiros políticos, somos parceiros de vida. Ter o Clóvis como aliado agrega muito à minha vida pública. É um cara inteligente, com uma energia invejável, mesmo aos 75 anos, e um exemplo de gestor público, que é o mais importante. Ser filho dele é um motivo de muito orgulho para mim”, declarou Guto.

Clóvis e Guto carregam um sobrenome que se tornou dos mais fortes na política do Grande ABC nos últimos anos. Não à toa, o ex-prefeito de Ribeirão por muito tempo foi chamado apenas pelo sobrenome, o que, segundo ele, trará um peso para ambos na disputa do próximo ano.

“Tinha gente que até esquecia que meu nome é Clóvis, porque Volpi virou uma marca. Me chamavam de deputado Clóvis, secretário Clóvis, enfim. É um nome muito conhecido e a gente aposta muito nisso para o ano que vem”, comentou Clóvis.

Prefeiturável pela segunda vez em Mauá – ficou em terceiro na disputa em 2016 –, Clóvis diz que o parentesco com Guto não irá interferir na campanha de ambos.

“Nosso objetivo é fortificar as ideias centro/direita na região. Vamos trabalhar pelo PL. O Guto ser meu filho é apenas uma coincidência. Claro que iremos apoiar um ao outro, da mesma forma que eu o apoei na eleição suplementar do ano passado. Ele tem em suas raízes a mesma forma de governar do que eu, embora ele tenha uma visão muito mais moderna do que a minha. Ribeirão só tem a ganhar com ele”, disse.

OUTROS CASOS

Embora o feito de Clóvis e Guto seja inédito, são vários os casos de famílias com nomes na política do Grande ABC, ao mesmo tempo ou como herança. Em Mauá, é emblemático o caso de Admir Jacomussi (Patriotas), vereador em décimo mandato, cujo filho é Atila Jacomussi (Solidariedade), que já foi vereador, prefeito e hoje é deputado estadual em segundo mandato. Na cidade também tem a família Damo, tendo o patriarca Leonel como uma das figuras históricas da política local, sendo prefeito por dois mandatos (de 1983 a 1988 e de 2005 a 2008). Sua mulher, Alaíde, foi vice-prefeita durante a gestão de Atila, de 2016 a 2020, e chegou a assumir o Paço quando o ex-prefeito foi preso. Filha de Leonel e Alaíde, Vanessa Damo também herdou o legado político da família. Ela foi vereadora de 2005 a 2007, quando se licenciou do mandato após se eleger deputada estadual, cargo que ocupou por três mandatos consecutivos. Vanessa também foi candidata a prefeita em 2012, mas perdeu a disputa no segundo turno para Donisete Braga (PT).

Em São Bernardo, um dos casos mais simbólicos é o da família Manente. Deputado federal em segundo mandato, ex-vereador e ex-deputado estadual, Alex Manente (Cidadania) seguiu os passos do pai, Otávio (ex-PPS), vereador por três mandatos. Também é emblemático o caso do atual vereador Eduardo Tudo Azul (PSDB), neto de José Tudo Azul, que esteve no Legislativo são-bernardense por seis mandatos, e filho de Juarez Tudo Azul, parlamentar por quatro legislaturas.