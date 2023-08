Botafogo traz Diego Costa com contrato válido até o final de 2023

12/08/2023 | 20:03



O Botafogo anunciou, neste sábado, dia da comemoração dos 119 anos do clube, o atacante Diego Costa como reforço para a sequência da temporada. Conforme informado em nota oficial, o hispano brasileiro de 34 anos firmou um contrato até o final de 2023 e chegará ao Rio nos próximos dias para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

O experiente centroavante estava sem clube desde que deixou o Wolverhampton, da Inglaterra, ao final da última temporada. No time inglês, fez apenas um gol em 25 partidas. Antes de se aventurar no futebol britânico, teve uma breve passagem pelo Atlético-MG, com cinco gols em 19 jogos, em 2021, ano no qual os atleticanos foram campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A passagem pelo Atlético foi a única de Diego Costa no futebol profissional do Brasil. Ele foi muito cedo para Europa e construiu toda a carreira lá. Ídolo no Atlético de Madrid, defendeu outros clubes da Espanha, como Celta de Vigo, Albacete, Rayo Vallecano e Valladolid, além de ter vestido a camisa do Chelsea por três temporadas

O novo reforço chegará ao Botafogo em um momento propício, pois Tiquinho Soares, autor de 25 gols em 38 partidas nesta temporada, sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no último domingo. A previsão é que o artilheiro precise de cerca de cinco semanas para se recuperar.