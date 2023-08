São Bernardo vence Amazonas em casa e retoma vaga no G-8

Da Redação



12/08/2023 | 18:30



Em uma partida de tempos distintos, o EC São Bernardo encerrou o jejum de 10 jogos sem vencer na Série C do Brasileiro. Diante do vice-líder Amazonas-AM, o Tigre venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio 1º de Maio. Com o resultado, o time do Grande ABC chegou aos 25 pontos e voltou ao G8 na classificação, assumindo o 7° lugar. Os amazonenses seguem na segunda posição, com 29. O São Bernardo volta a jogar em casa no dia 21 (uma segunda-feira), quando recebe o Ypiranga-RS.

Jogando em casa e precisando da vitória para se recuperar na competição e se manter na luta por vaga à próxima fase, o São Bernardo tentou tomar as rédeas do jogo desde o início e pressionou. Logo no primeiro minuto, Alex Reinaldo cruzou e achou Luiz Filipe na área, que forçou o goleiro Edson Mardden a fazer sua primeira defesa no jogo.

Por outro lado, o Amazonas se defendeu bem. Assim, apesar das tentativas, o Tigre encontrava muitas dificuldades para furar a retranca adversária e não conseguia levar perigo.

Na volta dos vestiários, o panorama do jogo mudou. Ainda aos 12 segundos, quando a partida havia acabado de recomeçar, Sassá aproveitou falha da zaga são-bernardense e abriu o placar para os amazonenses.

Pouco depois, os visitantes quase marcaram o segundo: em cabeceio certeiro de Jackson. Conforme os minutos passavam, porém, o Tigre cresceu na partida e chegou ao empate aos 20 minutos, quando Romisson completou cruzamento de Rodrigo. Já nos minutos finais, veio a virada dos são-bernardenses: João Carlos, de cabeça, aproveitou e garantiu os três pontos.