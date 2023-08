Prefeitura de Mauá conclui obra de urbanização no Jardim Oratório

Da Redação



12/08/2023 | 17:39



A região da Travessa Itaparica, no Jardim Oratório, está de cara nova. A Prefeitura de Mauá finalizou as obras de urbanização, que foram retomadas em abril deste ano, após muito tempo de paralisação. O projeto foi desenvolvido em parceria com o governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Contando essa etapa e os trechos já executados anteriormente, o investimento foi de quase R$ 26 milhões.

Após gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), junto ao governo federal, a chegada dos recursos foi destravada e foi possível dar continuidade à construção do muro de arrimo, à criação de uma praça e também melhorias em uma passagem feita pelos próprios moradores, inclusive com sistema de drenagem. São mais de 1.600 m² de área construída.

“A reconstrução de nossa cidade passa, necessariamente, pela recuperação de áreas que estavam esquecidas pelo poder público. É o que nossa gestão faz todos os dias. Utilizando de maneira responsável o dinheiro público, e melhorando a qualidade de vida da população, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.