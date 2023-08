Marinho visita sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua

Da Redação



12/08/2023 | 18:22



O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, visitou o Projeto Meninos e Meninas de Rua neste sábado para prestar solidariedade contra o desejo da instituição, que fica na Rua Jurubatuba há quase 30 anos. Ele declarou estar ciente da prestação de serviço oferecida pela entidade e que convidará os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial) e Silvio Almeida (Direitos Humanos) para saber mais a respeito do caso e também ir até a sede em São Bernardo.

“O prefeito (Orlando Morando, do PSDB) deveria agradecer a existência desse projeto, deveria valorizar e ser parceiro. Não ser hostil e perseguidor, como tem sido. O que digo a vocês é que resistam. Contem com o meu apoio”, comentou o ministro ao lado de Markinhos, coordenador do projeto.

De acordo com Marinho, o Governo Federal tem desenvolvido ações para incentivar a autonomia socioeconômica de jovens e famílias e isso é uma das bases da instituição regional. “Vamos fazer um esforço grande para não permitir que desmontem esse projeto. Ele é importante não só para São Bernardo, mas também para a região e para a história. Vamos vencer mais essa batalha.”