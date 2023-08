Rodrygo marca e Real Madrid vence o Athletic Bilbao na estreia do Campeonato Espanhol

12/08/2023 | 18:45



O Real Madrid estreou na temporada em grande estilo. Com gols de Rodrygo e do estreante Jude Bellingham, o time de Carlo Ancelotti venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 no estádio de San Mamés, no País Basco, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da tarde em branco, Vinícius Júnior chamou a responsabilidade e tentou diversas jogadas em sua primeira partida oficial com a nova camisa 7.

Principal estrela do time espanhol após a saída de Karim Benzema, Vinícius Júnior atraia a marcação do Bilbao e em determinados momentos teve três jogadores à sua volta. Se um brasileiro estava muito bem marcado, sobrou espaço para o outro. Rodrygo, agora com a 11 nas costas, recebeu de Carvajal, ganhou da marcação no corpo e bateu rasteiro para abrir o placar aos 27 minutos.

Mesmo fora de casa, o Real Madrid mandou na partida e controlou todo o jogo no San Mamés, com o estádio completamente lotado. Vini quase marcou um golaço aos 35, em jogada individual pelo meio. O brasileiro recebeu de costas, girou em cima da marcação, cortou outro zagueiro e bateu colocado, para uma grande defesa de Unai Simón.

Na cobrança de escanteio, Jude Bellingham ampliou o resultado em sua primeira partida oficial com a camisa merengue. O meia bateu de chapa, no meio da marcação do time da casa. O inglês foi outro destaque na partida deste sábado, buscando jogo, se movimentando bastante e distribuindo as jogadas ofensivas.

A torcida do Real Madrid - e do Brasil - tomou um susto no início do segundo tempo. Éder Militão escorreu no gramado e caiu chorando no chão, demonstrando muita dor. O zagueiro brasileiro precisou ser substituído e foi carregado direto para o vestiário. O clube espanhol ainda deve realizar mais exames para saber a gravidade da contusão.

Durante a segunda etapa, o Athletic Bilbao se arriscou um pouco mais e tentou pressionar o Real, mas o goleiro Lunin trabalhou bem na primeira oportunidade que teve como titular. O ucraniano ganhou a posição de última hora com a lesão grave de Courtois, mas correspondeu. Mesmo com a boa partida, a diretoria merengue corre contra o tempo para anunciar um novo arqueiro para a temporada.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Real Sociedad ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Girona no estádio Anoeta, mesmo resultado para Las Palmas e Mallorca no estádio Gran Canaria, nas Ilhas Canárias. Completando a primeira rodada do Campeonato Espanhol, o atual campeão Barcelona joga contra o Getafe às 16h30 de domingo, fora de casa.