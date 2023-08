Bayern perde para o Leizpig na estreia de Harry Kane e fica com o vice da Supercopa da Alemanha

12/08/2023 | 17:55



Não foi desta vez que o inglês Harry Kane comemorou o primeiro título da carreira. Pouco menos de 24 horas depois de ser anunciado como reforço para a temporada, o atacante de 30 anos viu o Bayern de Munique perder para o RB Leipzig por 3 a 0 dentro da Allianz Arena, na grande decisão da Supercopa da Alemanha. A competição é disputada entre os campeões do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Se a tarde deste sábado não estava para Harry Kane, que entrou em campo no começo do segundo tempo, ela com certeza foi inesquecível para Dani Olmo. O meia espanhol marcou os três gols da vitória em Munique, que não só garantiu o título ao Leipzig com goleada, como calou a torcida da casa no primeiro jogo oficial do clube na temporada.

O primeiro gol de Olmo saiu com apenas três minutos de bola rolando. Em cobrança de falta pela esquerda, Raum jogou a bola a meia altura dentro da grande área e a marcação do Bayern não conseguiu afastar. Ela sobrou limpa para o espanhol, sem marcação, bater rasteiro e vencer o goleiro Ulreich. A desvantagem parcial no placar fez o time da casa subir as linhas e pressionar mais o adversário.

Porém, ainda no primeiro tempo, com 44, o RB Leipzig ampliou o marcador em uma linda jogada que correu o mundo nas redes sociais. O golaço de Dani Olmo começou com Timo Werner na esquerda, que forçou um passe pelo meio e buscou a triangulação na ponta. O meia espanhol, porém, tinha outros planos. Com dois toques ele girou em cima da marcação de De Ligt e finalizou por debaixo das pernas de Ulreich.

A festa do título do Leipzig só ficou completa aos 23 minutos do segundo tempo. O lateral-direito Noussair Mazraoui, que vinha bem na partida, tocou com o braço na bola dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Dani Olmo puxou a responsabilidade, cobrou, no cantinho, sem chance para o goleiro adversário, e fechou a goleada na final da Supercopa da Alemanha.

Harry Kane, maior contratação da história do Bayern de Munique, chegou com a esperança de levantar a sua primeira taça já na estreia, mas o inglês não deu um toque na bola no jogo deste sábado. O clube que desembolsou mais de 100 milhões de euros pela estrela do Tottenham foi controlado dentro de casa pelo RB Leipzig. O atacante de 30 anos, apesar do resultado, saiu de campo aplaudindo a torcida